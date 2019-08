Hannover/Weetzen

Unbekannte haben in Weetzen ( Ronnenberg) auf einem Firmengelände einen Silo-Behälter mit Nazi-Parolen beschmiert. Die Tat war am Dienstagmorgen entdeckt worden. Es handelt sich um den Schriftzug „Heil Hitler“ in einer Größe von drei Meter mal drei Meter. Die Polizei in Hannover bittet um Hinweise auf die Täter.

Ein Mitarbeiter des Betriebs an der Straße An der Ohe hatte die Schmiererei gegen 6.10 Uhr entdeckt. Die Ermittlungen ergaben, dass die Unbekannten die Nazi-Parole zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstagmorgen an den Behälter gesprüht hatten. Dazu waren sie offenbar mit Hilfe einer Rettungsleiter auf einen Dachvorsprung geklettert. Inzwischen wurde der Schriftzug mit weißer Farbe übermalt.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 05 11/109 55 55 entgegen.

Von Britta Mahrholz