Hannover

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Hannoveraner am Freitagmorgen, 29. November, gegen 6:30 Uhr zu seinem VW Touareg am Birkenweg ( Isernhagen-Süd) gegangen, um zu einem beruflichen Termin zu fahren. Während des Einsteigens in seinen Pkw kamen plötzlich zwei Unbekannte auf ihn zu und entrissen ihm einen Koffer, den er gerade auf den Beifahrersitz legen wollte. Auch eine Umhängetasche konnten sie ihm bei einem sich anschließenden Gerangel entreißen.

Waffe an den Kopf gehalten

Als der 40-Jährige Mann sich wehrte, zog einer der Männer eine Schusswaffe und hielt sie dem Hannoveraner an die Stirn. Im Anschluss flüchteten die Täter mit ihrer hochwertigen Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen

Ein Täter ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank und hat einen Bart. Bei dem Überfall trug er eine dunkle Stoffmütze. Er war ansonsten durchweg dunkel gekleidet. Sein etwa gleichalter Komplize ist auch 1,75 Meter groß. Auch er trug eine Kopfbedeckung und war dunkel gekleidet. Er hatte eine silberne Schusswaffe bei sich.

Die Polizei hat sucht nun nach Zeugen. Sie werden gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 aufzunehmen.

