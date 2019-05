Hannover

Erneut ist in Hannover ein Fahrkarten-Automat gesprengt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, jagten Unbekannte ein Gerät der Deutschen Bahn am späten Freitagabend an der Straße am Lindener Weg ( Bornum) in die Luft. Die Ermittler suchen Zeugen.

Nach dem Stand der Ermittlungen wurde der Automat an der Haltestelle „ Bornum“ wahrscheinlich zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr gesprengt. Ein Zeuge hatte die Schäden an dem Gerät bemerkt und die Polizei verständigt. Die Polizei geht zurzeit davon aus, dass die Täter keine Beute machten. Eine Schadenssumme steht noch nicht fest.

In der Vergangenheit war es immer wieder zu Automaten-Sprengungen gekommen. Eine ganze Serie hatte die Polizei um die Jahreswende beschäftigt. Im März waren vier Männer festgenommen worden, die in Verdacht standen, für insgesamt zwölf Taten verantwortlich zu sein.

Zeugen, die Angaben zum Geschehen in Bornum machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 05 11/109 55 55 zu melden.

Von bm