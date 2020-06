Hannover

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag einen offensichtlich homophoben Anschlag auf das Wohnhaus von SPD-Mitglied Florian Kusche (36) in der Calenberger Neustadt verübt. Nur wenige Meter entfernt beschmierten vermutlich die gleichen Täter in derselben Nacht die Fassade des queeren Jugendzentrrums in der Königsworther Straße. In beiden Fällen ermittelt die Polizei.

Täter beschmieren Fassade von SPD-Queer-Beauftragten

„Homos raus“ kritzelten sie in grüner Farbe unter das Klingelschild des Mehrfamilienhauses, in dem der 36-jährige Versicherungsberater, der seit Jahresbeginn Queer-Beauftragter der SPD Hannover ist, lebt. Sein Vermieter hatte die homophoben Schmierereien am Samstagmorgen entdeckt und sofort die Polizei alarmiert. „Die Beamten klingelten mich aus dem Bett, waren sehr besorgt, ob es mir gut geht“, berichtet Kusche. Als er am Vorabend nach Hause gekommen sei, seien die Schmierereien noch nicht dort gewesen.

„Das ist ein persönlicher Angriff“

Kusche vermutet, dass die Tat geplant gewesen ist. Denn nur 200 Meter Luftlinie von seinem Haus entfernt, wurde zeitgleich drei Wörter an die Fassade des queeren Jugendzentrums geschmiert: „Fags“ (englisches Schimpfwort für Homos), „Homo“ und „ PKK“. Dass er wegen seiner Rolle als Queer-Beauftragter der SPD ins Visier der Täter geraten ist, glaubt der 36-Jährige nicht: „Ich vermute, dass diejenigen, die das getan haben, vorher gezielt gesucht haben und in meinen Fensterscheiben eben die Regenbogenfahne, die dort anlässlich des ’Pride Month’ hängt, entdeckt haben.“

Der Anschlag auf seine Hausfassade hat Florian Kusche mitgenommen. „Das ist ein persönlicher Angriff. Ich bin halt schwul, aber ich tue doch niemandem etwas“, sagt er. Schon in der Vergangenheit wurde er wegen seiner Sexualität diskriminiert. „Natürlich tut es weh, wenn man als Drecksschwuchtel oder Hurensohn beschimpft wird.“ Doch von dem jüngstem homophoben Angriff will sich der 36-Jährige nicht einschüchtern lassen. „Ich werde die Regenbogenfahne stattdessen dauerhaft in meinem Fenster hängen lassen und noch engagierter für die Rechte von Homosexuellen kämpfen. Denn diese Taten zeigen nur einmal mehr, dass wir noch einen sehr langen Weg vor uns haben“, so Kusche.

Nachbarn zeigen sich mit SPD-Mann solidarisch

Doch der homophobe Angriff auf seine Person habe ihm auch etwas anderes gezeigt, erzählt der SPD-Mann: „Sofort nach der Tat haben sich alle meine Nachbarn mit mir solidarisch gezeigt. Einer überklebte die Schmierereien gleich mit einem Zettel, auf dem stand ’Alle anders, alle gleich’. Das zeigt mir, dass ich bei meinem Kampf nicht alleine bin.“

Die Nachbarn zeigen sich solidarisch Quelle: privat

Von Britta Lüers