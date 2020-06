Hannover: Unbekannte beschmieren Finanzministerium und Landesschulbehörde

Hannover

In Hannover haben Unbekannte zwei Gebäude des Landes Niedersachsen mit Farbe beschmiert. Betroffen sind das Finanzministerium und ein Standort der Landesschulbehörde. Die beiden Immobilien befinden sich am Schiffgraben (Mitte). Die Schriftzüge, die die Täter hinterlassen haben, geben Rätsel auf.

Schiffgraben: Finanzministerium (rechts) und das betroffene Gebäude der Landesschulbehörde liegen in unmittelbarer Nähe. Quelle: Heusel

Bereits Anfang der Woche hatte sich das Finanzministerium bei der Polizei gemeldet und die Schmiererei angezeigt. Der Satz „Bist du dir deines Lebens bewusst“ wurde in Pink auf die Fassade gesprüht. Als Muster diente augenscheinlich eine Schablone.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Wie Polizeisprecherin Natalia Shapovalova auf NP-Anfrage am Freitag mitteilte, war die „ Sachbeschädigung durch Graffiti“ am vergangenen Dienstag gemeldet worden. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Nur wenige Meter weiter wurde auch der Standort der hannoverschen Regionalabteilung der Landesschulbehörde beschmiert. Die Täter malten handschriftlich den Satz „Teach for life, not for Jobs“ (Lehren Sie fürs Leben, nicht für Jobs) an die Fassade. Am Freitag lag der Polizei seitens des Kultusministeriums noch keine Anzeige wegen Sachbeschädigung vor. Warum nicht, dazu konnte ein Ministeriumssprecher noch keine Angaben machen.

Sachbeschädigung: Die Unbekannten hinterließen den Schriftzug „Teach for Life, not for Jobs“ am Gebäude der Landesschulbehörde. Quelle: Heusel

Unklar ist, ob die beiden Taten zusammenhängen – und vor allem, welche Botschaft die Sprayer senden wollten. Ob die Sachbeschädigungen einen politischen Hintergrund haben, ist ebenfalls nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Von Britta Mahrholz