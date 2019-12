Hannover: Unbekannte bedrängen Mädchen (12) in Stadtbahn

Hannover

Unbekannte haben am Freitagnachmittag ein zwölfjähriges Mädchen in einer Stadtbahn der Linie 7 (Richtung Misburg) belästigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte sich das Kind gegen 13:45 Uhr am „Mühlenberger Markt“ in die Bahn gesetzt, um zum Kröpcke zu fahren. An der Station „ Bartold-Knaust-Straße“ ist dann eine Gruppe von Jugendlichen eingestiegen. Zwei dieser Gruppe setzten sich links und rechts neben das Mädchen, nahmen dabei einer älteren Dame, die gerade dabei war sich zur Zwölfjährigen zu setzen, den Platz weg.

Im weiteren Verlauf holte der rechts neben ihr sitzende Jugendliche einen sogenannten Tactical Pen hervor (eine Art Kugelschreiber, der so massiv und robust gefertigt ist, dass er auch als Schlag- oder Stichwaffe dienen kann, als Selbstverteidigungsmittel und sogenannter Druckpunktverstärker –wie ein Kubotan, ).

Mit diesem Tactical Pen strich er dem Mädchen mehrfach über den Oberschenkel bis zur Hüfte. Den Stift drückte der etwa 17-Jährige auch mehrfach auf den Oberschenkel der Zwölfjährigen. Einer seiner Begleiter holte daraufhin ein Smartphone aus seiner Hosentasche und zeigte dem Kind mehrere freizügige Frauenbilder.

Am Kröpcke angekommen, stieg das Mädchen aus. Die Jugendlichen folgten ihr zunächst – bis die Zwölfjährige plötzlich davonrannte und ihr die Flucht vor der Gruppe gelang.

Der Mann mit dem Tactical Pen ist laut dem Mädchen etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat eine auffällige weiße Stelle an einem Vorderzahn und pralle Lippen. Er trug dunkelblaue Jeans, eine braune Lederjacke, Schuhe der Marke Nike (Airmax 720er in grau), sowie eine Gucci Basecap.

Der Begleiter, der links neben der Zwölfjährigen saß, hat demnach schwarze, dünne Haare, eine Zahnspange und trug helle Jeans.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nordstadt unter 05 11/109-31 17 entgegen. Die Polizei bittet auch die erwähnte ältere Dame, sich zu melden.

http://www.tactical-pen-info.de/

https://de.wikipedia.org/wiki/Kubotan

Von rahü