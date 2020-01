Das ist happig: Neues „Mecki“ kostet über zwei Millionen Euro – mindestens

HANNOVER

Die Zahl der Obdachlosen nimmt in Hannover seit Jahren kontinuierlich zu, unter anderem wegen des Zulaufs aus Osteuropa. Etwa 3000 bis 4000 Wohnungslose leben nach Angaben der Diakonie in der Stadt. Wohnungslos sind diejenigen, die keine eigenen vier Wände besitzen, aber bei Freunden und Bekannten unterkommen. Obdachlos und damit auf der Straße lebend sind etwa 300 bis 500 Menschen. Die Übergänge sind fließend.

Ärzte-Hilfe in einem fensterlosen Mini-Raum

Für sie gibt es verschiedene Hilfen, einer davon ist der Kontaktladen Mecki am Raschplatz, betrieben von der Diakonie. Dieser etwa 100 Quadratmeter große Laden ist gerade im Winterhalbjahr überfüllt, täglich 100 Menschen – davon 80 Prozent Männer – betreut Mecki an sechs Tagen die Woche für jeweils drei Stunden. Die Einrichtung ist zu klein, Hilfe nur begrenzt möglich – drei Ärzte liefern ihre tägliche Hilfe etwa in einem acht Quadratmeter großen Raum ohne Fenster ab. Deshalb gibt es Pläne, dass Mecki umzieht. In die leer stehende Immobilie gegenüber, in die gut 500 Quadratmeter große ehemalige Polizeistation.

BEENGT: Dem Kontaktladen Mecki stehen aktuell rund 100 Quadratmeter zur Verfügung. Rund 500 Quadratmeter sind es gegenüber in der leer stehenden Immobilie. Quelle: Wallmüller

Über zwei Millionen Euro – Zustimmung aber bleibt

Doch dieser Umzug wird nicht ganz billig, wie sich jetzt herausstellt: gut 2,1 Millionen Euro veranschlagt die Diakonie und bezieht sich auf ein von ihr in Auftrag gegebenes Baugutachten, das der Politik bereits vorgestellt wurde – sowohl der Landeshauptstadt als auch der Region. Denn beide, Stadt und Region, sollen neben dem Land Niedersachsen zu den Kostenträgern gehören. Teuer wird das Vorhaben vor allem wegen der Bauvorschriften in Sachen Feuerschutz und Belüftung dieser Immobilie in der Minus-Eins-Ebene. Immerhin: von allen Seiten kommt trotzdem weiterhin Zustimmung zu dem Projekt, wie aus einer Info-Drucksache der Stadt Hannover hervorgeht. Und: Die späteren Kosten für den laufenden Betrieb tragen Region und Land, heißt es darin weiter.

Mecki 2.0. – „ein Glücksfall“, sagt der Diakonie-Pastor

Hilfe für Wohnungs-und Obdachlose: Die Stadt betitelt das Sozial-Projekt eher sperrig mit „innerstädtisches Zentrum für Gesundheit, Erstversorgung, Prävention und Beratung (ZGEPB) für Wohnungslose und für von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen“. Umgangssprachlicher und deshalb wohl auch gebräuchlicher der Titel der Diakonie: Mecki 2.0. Diakonie-Pastor Rainer Müller-Brandes: „Eine freie Immobilie hinter dem Hauptbahnhof, es gibt keine Nachbarn –Mecki 2.0 ist ein Glücksfall“. Man könne die Arbeit und auch die Öffnungszeiten deutlich ausweiten, insbesondere die medizinische Betreuung, aber auch die sozialpsychologische Betreuung. „Wenn wir erst mal die menschlichen Grundbedürfnisse in den Griff bekommen, können wir auch mehr machen“, so Müller-Brandes.

HILFE: Sechs Tage in der Woche für jeweils drei Stunden hat Mecki geöffnet. Kontaktladen Quelle: Wallmüller

Baubeginn voraussichtlich nicht vor 2021

Doch bis es soweit ist, dauert es noch. Das Jahr 2020 geht wohl für die politischen Beschlüsse bei Stadt, Region und Land mit Umbauplänen und Finanzierbarkeit drauf. Eigentümerin der früheren Polizeistation ist die Hannover Region Grundstücksgesellschaft ( HRG), an der Region und Sparkasse Hannover beteiligt sind. Auch wenn die HRG laut Müller-Brandes mitzieht bei dem Vorhaben, so wird der Umbau nicht vor 2021 beginnen.

Region: „Wollen schnell einen Entscheidungvorschlag“

Von Seiten der Region hieß es am Freitag, dass man die Erweiterung des Kontaktladens „Mecki“ und die Verbesserung der medizinischen Versorgung ausdrücklich unterstütze. Die Region habe die konzeptionelle Planung intensiv begleitet und von Anfang an signalisiert, sich vorbehaltlich der politischen Zustimmung an den Kosten zu beteiligen. Und: Im Dezember 2019 habe die Regionsversammlung die Verwaltung mit der konzeptionellen Weiterentwicklung des Kontaktladens „Mecki“ bereits beauftragt. „Die Region Hannover ist mit der Landeshauptstadt Hannover in engem Kontakt, um den politischen Gremien hier möglichst bald einen entsprechenden Entscheidungsvorschlag unterbreiten zu können.“

Das könnte Sie auch interessieren

Von Andreas Voigt