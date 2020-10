Hannover

Im Schatten des Schillerdenkmals in der hannoverschen Fußgängerzone werben fünf Männer für die Björn-Steiger-Stiftung. Sie gibt es seit 51 Jahren. Im Jahre 1969 war ein Junge namens Björn Steiger nach einem Verkehrsunfall gestorben, weil es an zeitnaher, professioneller Hilfe fehlte. Seitdem setzt sich seine Familie für eine Verbesserung des Rettungssystems ein.

Eigentlich eine gute Sache. Aber Burkhard Wilke, Chef des Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI), erklärte am Montag der NP: „Die Stiftung verweigert kategorisch die Vorlage einen Finanzberichts.“ Dabei sei es auch für kleinere karitative Einrichtungen mittlerweile Standard, den Umgang mit den gesammelten Spenden offen zu legen. „Es bleibt jedem Spender selbst überlassen, dieser Stiftung Geld zu geben“, sagt Wilke. An sich leiste die Stiftung eine wichtige Arbeit. Es sei auch nichts Negatives über den Umgang mit dem gesammelten Geld bekannt.

Die meisten Menschen gehen am Stand vorbei

Der Stand in Hannovers City wirbt für einen Baby-Krankenwagen, wie es ihn in anderen Orten schon gibt. Doch warum gruppieren sich fünf Werber um einen aufgebauten Rettungswagen? Die meisten Menschen gehen an dem Stand vorbei, ohne Notiz von der Stiftung zu nehmen.

Das DZI will demnächst die Björn-Steiger-Stiftung unter der Rubrik „Einschätzung nicht möglich“ führen. Derzeit stehe eine letzte Antwort auf die Offenlegung der Finanzen aus, erklärt Wilke. Die karitative Einrichtung kümmert sich auch um den Erste-Hilfe-Unterricht in Schulen und stattet Städte und Landkreise mit Laien-Defibrillatoren aus.

2010 musste die Stiftung in Winnenden das Land Baden-Württemberg um eine Bürgschaft in Höhe von drei Millionen Euro bitten wegen Zahlungsschwierigkeiten. In diesem Zusammenhang kam heraus, dass Stiftungschef Pierre-Enric Steiger ein Jahreseinkommen in Höhe von 130.000 Euro erhielt.

Aus Sicht des Zentralinstituts für soziale Fragen ist die restriktive Informationspolitik der Stiftung nicht zeitgemäß. In der „Initiative Transparente Zivilgesellschaft“ haben sich etwa 1300 Organisationen freiwillig zusammengefunden. „Sie machen unter anderem ihren Kassenbericht und den Vorstand öffentlich“, weiß Wilke. Noch viel höher seien die Auflagen des DZI-Spendensiegels.

