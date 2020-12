Hannover

In seiner Amtszeit als Uni-Präsident konnte Erich Barke die Umwandlung vom Königlichen Pferdestall zum modernen Begegnungszentrum der Leibniz Universität Hannover (LUH) nicht mehr realisieren. Diesem Projekt aber widmete er sich nach seinem Ausscheiden als Rentner – und zwar erfolgreich. Den ersten Bauabschnitt hatte die Uni 2019 eröffnet, der zweite Abschnitt ist in Planung. Die Sanierung des historischen Militärgebäudes durch das Büro Haberland Architekten aus Berlin ist nun mit dem „Best Architects Award“ ausgezeichnet worden, teilte die Hochschule mit.

Die Auszeichnung wurde 2006 ins Leben gerufen und wird seitdem jährlich an Bauten vergeben, die sich durch herausragende architektonische Qualität hervorheben. Eine mit international anerkannten Architekten besetzte unabhängige Jury prämiert Projekte, die mit ihrer Architektur- und Gestaltungsqualität, Raumkonzeption, Funktionalität, technischen und kreativen Leistung umfassend überzeugen – wie jetzt der Königliche Pferdestall an der Appelstraße in der Nordstadt.

Erich Barke sammelt zwei Millionen Euro Spenden ein

Der rotgeklinkerte Bau der Leibniz-Uni wurde von Karl Habbe und Eduard Schuster konzipiert, die beide an der damaligen Polytechnischen Schule Hannover, der heutigen Leibniz Universität, studierten. Durch den Umbau ist aus dem Militärrelikt ein Ort der Bildung und Begegnung geworden. Die Sanierung hat Ex-Uni-Chef Barke mit Hilfe von Spenden und privaten Sponsoren umgesetzt – immerhin kamen rund zwei Millionen Euro der Sanierungskosten von insgesamt etwa 5,6 Millionen Euro zusammen. Den anderen Teil hat die Leibniz Uni im Rahmen der Bauunterhaltung finanziert.

Ziel war es, den ehemaligen Königlichen Pferdestall in eine moderne Begegnungsstätte zu verwandeln, die ihren historischen Charme bewahren sollte. Als kommunikatives Begegnungszentrum bietet der „Königliche Pferdestall“ nun Raum für den Empfang internationaler Gäste, für Konzerte, Aufführungen und Ausstellungen, Tagungen, Seminare und Vorträge. Im Erdgeschoss sind ein offenes Eingangsfoyer sowie ein Vortrags- und Kammermusiksaal für rund 150 Personen im östlichen Gebäudeteil entstanden. Auch das Dach und die Fassade wurden saniert sowie ein neues Treppenhaus gebaut.

Futtertröge und Metallringe der Pferde blieben erhalten

Den Innenraum prägt eine Kreuzgewölbe-Decke, die von gusseisernen Stützen getragen werden. Gut erhaltene Futtertröge und andere Details blieben erhalten und verstärken den historischen Charakter des Gebäudes. Auch die Metallringe, die einst die Zügel der Pferde hielten, befinden sich nach wie vor in den Mauern. Für den multifunktionalen Veranstaltungssaal entwickelten die Planer außerdem ein spezielles akustisches Konzept. Im Obergeschoss des Gebäudes befinden sich hell gestaltete Büro- und Seminarräume. Bei der Sanierung der Fassade ging es bewusst um behutsame Instandsetzung: Durch den Erhalt der Patina des Mauerwerks bewahrt der Pferdestall seinen ursprünglichen Charakter.

Gut gemacht: Zur Eröffnung im Mai 2019 war auch der amtierende Uni-Präsident Volker Epping (links) gekommen, um das Werk seines Vorgängers Erich Barke anzuschauen Quelle: Franson

In einem zweiten Bauabschnitt soll die Westseite des Königlichen Pferdestalls umgebaut werden, unter anderem ist ein barrierefreier Zugang mit Aufzug geplant. Die Kosten schätzt die Uni auf rund drei Millionen Euro, die ebenfalls anteilig durch die Hochschule und durch Spenden getragen werden. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat für den zweiten Bauabschnitt bereits 200.000 Euro Förderung bewilligt, teilte die Leibniz-Uni weiter mit.

