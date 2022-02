Hannover

Margaryta Pokotilo lebt seit fast 20 Jahren in Deutschland. Mit Sorge verfolgt sie die Eskalation an der ukrainischen Grenze, denn viele Familienmitglieder wohnen noch in ihrer Heimat. „Seit zwei Monaten kann ich nicht schlafen. Meine Enkel rufen mich an und erzählen, wie viel Angst sie vor einem Krieg haben“, sagt die 67-Jährige.

Erst Silvester habe sie ihre beiden Kinder und die neun Enkel in Kiew besucht. Nun versucht sie ihnen so gut es geht von Hannover aus zu helfen, auch wenn sie nicht weiß, wie sie das tun soll. „Meine Tochter ist Ärztin. Die kann dort nicht weg“, sagt Pokotilo. Während sie erzählt, kommen ihr ein paar Tränen.

„Es gibt Russen, die meine Ängste verstehen und solche, die es nicht verstehen“: Die Ukrainerin Margaryta Pokotilo belastet die Situation in ihrem Heimatland. Quelle: Samantha Franson

Der Konflikt belaste auch ihr Verhältnis zu einer Freundin, die russische Wurzeln habe. Mit ihr habe sie über die Situation gestritten. „Sie versteht meine Angst nicht.“ Das sei aber keine Seltenheit. „Viele Russen haben Angst vor Putin und können ihn nicht kritisieren.“ Doch es gebe auch welche, die bewusst auch in Deutschland nur russische Medien nutzen würden und daher Putins Standpunkte vertreten würden. Für sie zähle jedoch nur eins: „Wir wollen in Frieden leben.“

Ukrainische Gemeinde kümmert sich um Landsleute

Auch der Sprecher der Ukrainisch Griechisch-katholische Personalpfarrei St. Wolodymyr in Hannover ist besorgt. „Es ist keine Überraschung, was nun passiert ist“, sagt Ingo Rauzov. „Seit 2014 sind wir in einem inneren Kriegszustand.“ 2,5 Millionen Menschen seien seitdem innerhalb des Landes geflohen.

„Putin macht danach keinen Halt, der marschiert weiter“: Ingo Rauzov stammt aus Charkiv, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. 60 Kilometer entfernt davon stünden nun russische Truppen, erzählt er. Quelle: Samantha Franson

Schon seit Beginn des Konflikts vor acht Jahren versucht die Gemeinde von Deutschland aus den Menschen in der Ukraine zu helfen. „Wir haben dank Spenden rund 400 Krankenbetten, Bekleidung und Arzneimittel dorthin geschafft“, erzählt Rauzov. Er denkt darüber nach, was Putin noch planen könnte. „Es erinnert mich an 1939. Da stand Polen genauso dar. Jetzt passiert das gleiche in der Ukraine.“

Rauzov kann trotz der angespannten Lage auch von positiven Erlebnisse berichten. „Viele Russen kommen auch zu uns und entschuldigen sich für Putin.“

Im Gegensatz zu den Ukrainern wollen sich nur wenige russischstämmige Personen zur der politischen Lage äußern. Auf Russisch würde man reden, aber auf Deutsch nicht, heißt es. Andere betonen, dass sie nur die deutsche Politik interessieren würde. Was in Russland passiere, spiele für sie keine Rolle. In zwei russischen Supermärkten in Vahrenheide und Bothfeld finden sich schließlich doch zwei Kunden, die mit der Presse sprechen.

„Irgendwann muss der Krieg aufhören“

Ein Mann aus Kasachstan, der seinen Namen nicht nennen möchte, begrüßt Putins Handlung – obwohl Familienmitglieder von ihm in Lugansk in der Ukraine wohnen. Denn so würde nach acht Jahren endlich Ruhe und Ordnung in das Gebiet einkehren.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch seine Frau, die selbst aus der Ukraine kommt, und mit der er seit 1992 in Deutschland wohnt, würde so denken. „Die ukrainischen Soldaten attackieren normale Menschen“, behauptet er. Seiner Meinung nach berichten die deutschen Medien „verdreht“ über den Konflikt.

„Alles auf Russland zu schieben, ist nicht richtig“

Ein anderer etwa 75-jähriger Mann, dessen Tochter in Russland wohnt, ist nicht ganz so sehr von Russlands Politik überzeugt. „Wir unterstützen Putin, aber was er gemacht hat, war nicht richtig“, sagt er.

Doch er fordert mehr Verständnis für Russland. Seiner Meinung nach habe auch der Westen Fehler gemacht. „Man hätte sich mit Putin verständigen können. Alles auf Russland zu schieben, ist nicht richtig.“

Von Inga Schönfeldt