Hannover

Auf der Flucht vor dem Krieg in ihrer Heimat sind in der Nacht zu Dienstag die ersten Menschen aus der Ukraine in Hannover angekommen. Gegen 0.30 Uhr erreichte ein Bus mit 29 Frauen und Kindern die Landeshauptstadt, wie Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD) am Morgen bestätigte. Sie wurden in Räumen der Feuerwehr untergebracht, die für den Fall hergerichtet worden waren.

Die Stadt Hannover bereitet sich auf die Ankunft weiterer Flüchtlinge aus der umkämpften Ukraine vor. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Messe trifft sie Vorkehrungen, um die Schutzsuchenden sehr kurzfristig in einer Messehalle unterzubringen. Bereits zum Ende der Woche soll diese zur Verfügung stehen, in einem ersten Schritt für 800 Menschen. Weitere 400 Plätze sollen folgen.

Schon jetzt stehen jedoch erste Notunterkünfte bereit, die die Feuerwehr in eigenen Räumen eingerichtet hat. 50 Plätze hat diese in der Feuerwache 2 in Stöcken geschaffen, weitere 100 in der ehemaligen Feuerwache 1 am Goetheplatz. Damit soll laut Stadt sichergestellt werden, dass ankommenden Ukrainern unmittelbar ein Dach über dem Kopf zur Verfügung gestellt werden kann. Spätestens nach 72 Stunden sollen diese in dauerhafte Einrichtungen überführt werden.

OB Onay: „Wer bei uns Schutz sucht, findet Hilfe“

„Wir sind darauf vorbereitet, dass binnen kürzester Zeit Menschen in Hannover ankommen, auch losgelöst von Prozessen zur Verteilung von Geflüchteten durch das Land Niedersachsen“, sagt von der Ohe. Das liegt daran, dass Ukrainer unkompliziert mit einem Touristenvisum in Deutschland einreisen können. Grundsätzlich zunächst für 90 Tage. Das niedersächsische Innenministerium hat die Ausländerbehörden angewiesen, die Visa „unbürokratisch auf 180 Tage zu verlängern“, berichtet er.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Oberbürgermeister Belit Onay versichert: „Wer bei uns strandet oder Schutz sucht, findet sofort Hilfe“. Die Stadt werde „alles daransetzen, den Opfern und Leidtragenden dieses auf Schärfste zu verurteilenden Angriffskrieges beiseitezustehen“.

Nicht zum ersten Mal bringt die Stadt in einer Notsituation Flüchtlinge auf dem Messegelände unter. Während der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 hatte sie in der Messehalle 21 ein Zeltdorf eingerichtet. Zudem hatte sie den benachbarten Deutschen Pavillon erworben, um dort ebenfalls Flüchtlinge unterzubringen. Dieser soll allerdings an eine Stiftung verkauft werden.

Von Christian Bohnenkamp und Karl Doeleke