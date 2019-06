Hannover

Rund ein Jahr lang werde das Hospiz eine Station im vierten Stock des diakonischen Krankenhauses Henriettenstift nutzen, sagte Geschäftsführerin Anke Reichwald in Hannover. Am Mittwoch, 12. Juni, öffne das Hospiz für Besucher die Türen in seinem „Zuhause auf Zeit“. Sowohl Ulhorn Hospiz als auch Henriettenstift gehören zum Sozialkonzern „Diakovere“.

Umbau zum Tageshospiz

Das Haus in der Calenberger Straße werde aktuell zum ersten Tageshospiz in der Region Hannover umgebaut, hieß es. Es soll sechs Bewohnerinnen und Bewohnern ermöglichen, neben einer professionellen, ganztägigen Versorgung weiter ihr Zuhause nutzen zu können, erläuterte Reichwald.

Jährlich 57.000 Patienten stationär behandelt

„Diakovere“ ist mit rund 4.600 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von etwa 330 Millionen Euro Niedersachsens größter Diakonie-Konzern. In seinen drei großen Krankenhäusern Annastift, Henriettenstift und Friederikenstift werden jährlich rund 57.000 Patienten stationär und 103.000 Personen ambulant versorgt.

Von epd