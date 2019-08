HANNOVER

Im Fall des Untreue-Verdachts bei der Üstra wegen zu viel gezahlter Gehälter an die sieben freigestellten Betriebsräte haben Üstra-Aufsichtsratschef Ulf-Birger Franz und Üstra-Vorstand Volkhard Klöppner am Donnerstag bestätigt, dass dieseBetriebsräte tatsächlich über Jahre zu hohe Gehälter bekommen haben. Auch Üstra-Vorstand Denise Hain – zuständig für Betrieb und Personal – gehört dazu, sie war bis zu ihrer Berufung in den Vorstand freigestellte Betriebsratsvorsitzende. Die Staatsanwaltschaft ermittelt aktuell im Fall der Betriebsräte.

„Vertrag des Vertrauens“ von 1993 regelt die Gehälter

Über den Sachverhalt haben Ulf-Birger Franz und Volkhard Klöppner nach der Sitzung des Aufsichtsrates informiert und im Wesentlichen die Inhalte eines Zwischenberichts des internen Rechtsgutachtens kommuniziert. Diesen Zwischenbericht hat das Verkehrsunternehmen bereits der Staatsanwaltschaft und den Finanzbehörden zur Verfügung gestellt. „Wir wollen maximale Transparenz und bei der Sachaufklärung uneingeschränkt mithelfen“, so Klöppner.

Demnach gibt es bei der Üstra seit 1993 einen sogenannten „Vertrag des Vertrauens“, der von Vorstand und den Sozialpartnern seinerzeit ausgearbeitet wurde und die Vergütung der freigestellten sieben Betriebsräte regelt. Dieses sogenannte „Co-Management“ sei vor gut 20 Jahren üblich gewesen in Unternehmen, da sich Betriebsräte aktiv bei Managementaufgaben mit einbrächten, so der Aufsichtsrats-Chef. „Dieses Vergütungssystem kann so nicht aufrecht erhalten werden“, sagte Ulf-Birger Franz. In diesem „Vertrag des Vertrauens“ ist festgelegt, dass jedes Betriebsratsmitglied eine Tarif-Vergütung bekommt, die der Arbeit in einem Betriebsrat für 2000 Mitarbeiter angemessen ist. Durchaus möglich ist dadurch, dass ein Betriebsratsmitglied über Jahre mehr Gehalt bekommen hat, als es für seine ursprüngliche Tätigkeit im Betrieb bekommen hätte, etwa als Straßenbahnfahrer.

Verstoß gegen das Betriebsverfassungsgesetz

Das aber sieht das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) nicht vor, denn Betriebsratsmitglieder dürfen durch ihre Tätigkeit nicht besser oder schlechter gestellt sein als die Kollegen im Betrieb. „Diese Rechtsgrundlage der Zahlung ist nicht aufrechtzuerhalten“, so der Üstra-Vorstandsvorsitzende. Seit Anfang Juli, als das Zwischengutachten bekannt wurde, zahlt das Verkehrsunternehmen deshalb seinen freigestellten Betriebsräten den Differenzbetrag in ihrem Gehalt auch nur noch unter Vorbehalt.

Die Staatsanwaltschaft Hannover prüft die Gehaltszahlungen der Betriebsräte von 2014 bis 2019. Im Fokus der Ermittlungen stehen fünf Üstra-Verantwortliche aus den Bereichen Vorstand und Personal, gegen zwei weitere Mitarbeiter werde ebenfalls ermittelt, deren Funktion innerhalb der Verantwortungskette die Ermittlungsbehörde bislang noch nicht klar definieren kann. Ausdrücklich betonte die Behörde vor Wochen, nicht gegen die Betriebsratsmitglieder zu ermitteln, sondern gegen die Verantwortlichen, die die Gehälterzahlung genehmigt hätten. Laut Staatsanwaltschaft geht es um 180.000 Euro zu viel gezahlter Gehälter. Das wollte das Unternehmen am Donnerstag nicht bestätigen. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch anonyme Schreiben, die bei der Üstra und Zeitungsredaktionen Ende 2018 eingegangen waren.

Muss Üstra Jahresabschlüsse 2017 und 2018 korrigieren?

Aufsichtsrats-Chef und Üstra-Vorstand gehen inzwischen davon aus, dass das Unternehmen seine Jahresabschlüsse für 2017 und 2018 korrigieren müsse. Aktuell entwickelt die Üstra ein neues Bezahlsystem, gemeinsam mit dem Gutachter. Wie viel die Üstra nun tatsächlich über Jahre zuviel gezahlt hat, lässt sie jetzt ermitteln. Mit dem gutachterlichen Abschlussbericht rechnet die Unternehmensführung zum Ende des Jahres. Die Rechtsanwälte der Üstra gehen davon aus, so Ulf-Birger Franz, dass der aktuelle Vorstand strafrechtlich nicht zu belangen sei, da ein Vorsatz zur Untreue nicht zu erkennen sei.

Im Gegenteil: „Der damals neue Vorstand hat umgehend nach Bekanntgabe der anonymen Anschuldigungen den externen Gutachter mit der Prüfung des Sachverhaltes beauftragt und den Zwischenbericht im Juli an Staatsanwaltschaft, an die Steuerbehörden und Verkehrsversorgungsgesellschaft weitergereicht. Die ausgezahlten Betriebsratsgehälter beruhen auf eine Vereinbarung, die über 25 Jahre alt ist“, so Franz.

Keine Entlastung für Vorstand – wegen der Hybridbusse

Zu viel gezahlte Gehälter – nicht der einzige Ärger des Vorstands: Wegen der entgangenen Fördersumme in Höhe von 1,85 Millionen Euro bei der Bestellung von elf Hybridbussen 2017 hatte die Hauptversammlung der Üstra-Aktionäre am Donnerstag den Vorstand erneut nicht entlastet für das abgelaufene Geschäftsjahr. Das Verfahren um die Busse ist noch nicht abgeschlossen.

Von Andreas Voigt