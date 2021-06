Hannover

Sie fahren wieder: Üstra und Regionbus setzen ab Freitag, 18. Juni, wieder alle Nachtsternverkehre ein, auch die im Umland. Anlass sind die kürzlich veranlassten Corona-Lockerungen nach der Landes-Verordnung und den daraus resultierenden Öffnungen im Kultur-, Freizeit- und Gastronomiebereich, teilten die Unternehmen mit.

Den Nachtsternverkehr mit Bus und Stadtbahnen setzen die Nahverkehrsunternehmen jetzt wieder in den Nächten von Freitag auf Sonnabend und Sonnabend auf Sonntag sowie in den Nächten vor Feiertagen in der Zeit von 1 Uhr und fünf Uhr morgens ein. Die Stadtbahnlinien 1, 4, 7 und 10 verkehren während dieser Zeit 1.45 Uhr, 2.45 Uhr und 3.45 Uhr, ab der Station Kröpcke.

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag fahren die Bahnen dieser Linien zusätzlich um 4.45 Uhr von der Station Kröpcke ab. Die Stadtbahnlinien 2, 3, 5, 6, 8 und 9 fahren jeweils um 1.15 Uhr, 2.15 Uhr, 3.15 Uhr und 4.15 Uhr ebenfalls ab Kröpcke.

Üstra-Busse halten auf Bitten auch zwischen den Stationen

Die Stadtbusse der Üstra verkehren im Nachtverkehr je nach Linie bis gegen 4.30 Uhr morgens. Nach 20 Uhr ist es möglich, auch zwischen den Haltestellen auszusteigen, insofern es der Verkehr zulässt, so die Üstra. Dafür müssen die Fahrgäste lediglich das Fahrpersonal rechtzeitig informieren.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Regiobus gilt: Die Nachtliner und Ruftaxis fahren ab Freitag, 18. Juni, in den Wochenendnächten Freitag und Sonnabend zwischen ein Uhr und fünf Uhr wieder planmäßig. Dazu gehören das Ruftaxi Wunstorf, Neustadt und Burgdorf. Zudem werden die Spätfahrten um 0.38 Uhr ab Wunstorf/ZOB in alle Ortsteile (Freitag und Sonnabend) und die Fahrt um 0.42 Uhr der Regiobus Linie 910 ab Burgdorf/-Bahnhof (Freitag und Sonnabend) wieder angeboten.

On-Demand-Service sprinti ist auch wieder unterwegs

Auch der neue On-Demand-Service sprinti, der in den drei Kommunen Sehnde, Springe und in der Wedemark unter anderem das Anrufsammeltaxi und das Üstra-Ruftaxi ersetzt, kann wieder für die Nachtfahrten in den Wochenendnächten zwischen ein Uhr und vier Uhr über die sprinti App oder die Servicenummer 030 22 02 70 78 gebucht werden. sprinti bietet dann wieder den Anschluss an die letzten S-Bahnen.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und des damit geringen Fahrgastaufkommens hatten Üstra und Regiobus den Nachtverkehr im November 2020 ausgesetzt. Aktuelle Infos zu allen Fahrplänen und Öffnungszeiten gibt es auch im Internet unter www.gvh.de.

Von Von Andreas Voigt