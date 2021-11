Hannover

Nur getestet, geimpft oder genesen in den Zug? Noch im Sommer hatten Gesundheits-, Innen- und Verkehrsministerium eine 3G-Regel im Bahnverkehr abgelehnt. Unverhältnismäßig und unpraktikabel, so die Begründung der Bundesministerien. Nun bekommt die Idee erneut Aufwind. Am Wochenende hatten SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und der grüne Co-Vorsitzende Robert Habeck 3G im öffentlichen Nah- und Fernverkehr gefordert.

Es sei in dieser Corona­-Situation unverantwortlich, so Lauterbach, „dass Menschen ungeimpft und ungetestet in vollen Zügen im Fernverkehr stundenlang eng neben anderen Passagieren sitzen“.

Üstra hält 3G-Pläne für „nicht praktikabel“

Bei den hannoverschen Verkehrsbetrieben sieht man die Pläne der Ampel-Parteien skeptisch. „Die Idee ist in der Theorie gut, aber in der Umsetzung nicht praktikabel“, sagt Üstra-Sprecherin Katja Raddatz. Schließlich müssten vor Fahrtantritt Impfpässe oder Testzertifikate kontrolliert und noch dazu auf ihre Echtheit überprüft werden. Raddatz: „Wie soll das gehen und wer soll das machen?“

Wie herausfordernd eine konsequente Kontrolle von 3G in Bus und Bahn wäre, zeigen diese Zahlen: An einem Durchschnittstag in Nicht-Coronazeiten transportiert die Üstra nach eigenen Angaben eine halbe Million Fahrgäste. Aktuell seien es immer noch mehrere Hunderttausend pro Tag, so die Sprecherin.

Zeitpläne wären mit 3G nicht mehr einzuhalten

Das Wesensmerkmal des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, das betont auch Raddatz, sei dabei der freie Zugang und das offene System an allen Haltestellen. Eine flächendeckende Kontrolle beim Einstieg sei schon allein aufgrund der kurzen Haltezeiten ausgeschlossen, pflichtet ihr Regiobus-Sprecher Tolga Otkun bei: „Wir könnten unsere Zeitpläne gar nicht mehr einhalten. Zudem öffnen wir derzeit eigentlich an jeder Haltestelle alle Türen, um unnötiges Gedränge zu vermeiden. Darauf müsste man dann aber wieder verzichten.“

Dass künftig jeder Fahrgast vor Einstieg in Bus und Bahn kontrolliert wird, hält Otkun daher nur für schwer vorstellbar: „Wir bräuchten zusätzliches Kontrollpersonal, die durch Busse und Bahnen laufen. Das wäre ein enormer personeller und finanzieller Aufwand.“ Sollte die Politik trotz der Bedenken dennoch an der 3G-Regel in Bussen und Bahnen festhalten, sieht Üstra-Sprecherin Raddatz bei den Kontrollen Polizei und Ordnungsamt in der Pflicht. Denn auch das Risiko von Attacken durch renitente Nachweisverweigerer würde sehr wahrscheinlich weiter steigen.

Hoher personeller, zeitlicher und finanzieller Aufwand

Regiobus transportiert nach Unternehmensangaben am Tag rund 70.000 Menschen. Otkun: „Flächendeckende Kontrollen werden wir nicht leisten können, lediglich Stichprobenkontrollen wären möglich – ähnlich den Fahrscheinkontrollen.“ Ähnlich äußerte sich am Montag der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Oliver Wolff: „Gerade im Nahverkehr mit häufigem Fahrgastwechsel und Haltestellen in kurzen Abstände ist dies, wenn überhaupt, nur stichprobenartig umsetzbar.“ Zudem bestehe, so Wolff, im öffentlichen Nahverkehr eine Beförderungspflicht, die nur unter ganz bestimmten Kriterien ausgesetzt werden dürfe.

Betriebe sehen ÖPNV nicht als Treiber der Pandemie

Dass die Politik nun einmal mehr 3G im öffentlichen Nah- und Fernverkehr fordert, halten Regiobus und Üstra noch aus einem anderen Grund für falsch: „Es gibt bislang keine Beweise dafür, dass der ÖPNV ein Treiber der Pandemie ist. Das haben auch Studien belegt.“ Zudem habe sich die Maskenpflicht als Schutzmaßnahme bewährt, so Raddatz.

Von Britta Lüers