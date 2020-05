Üstra und Regiobus im Gleichschritt unterwegs – schon ab Ende 2020?

HANNOVER

Keine Fusion, aber eine Kooperation in vielen Bereichen: Die beiden Nahverkehrsunternehmen der Region Hannover, die Üstra und die Regiobus, kommen diesem Ziel immer näher. Schon Ende des Jahres könne man an die Umsetzung von 16 ausgearbeiteten kurzfristigen Projekten gehen, sagte Elke van Zadel, Üstra-Vorstand für Technik, IT und Infrastruktur, am Donnerstag im Verkehrsausschuss der Region. Dazu gehöre etwa einheitliches WLAN, die Fahrerausbildung, eine Ausbildungsakademie für andere Berufsfelder oder der Aufbau gemeinsamer Ladestation für die Elektrobusflotte.

Während der Corona-Pandemie könne man nur sehr reduziert an dem Projekt arbeiten, so van Zadel weiter. Aber auch hier habe man schon eine gemeinsame Strategie gefahren, Maßnahmen eng abgestimmt. „Der Fahrgast trifft in den Bussen beider Unternehmen die gleichen Vorkehrungen.“ Es gehe bei dem Projekt darum, voneinander zu lernen und gemeinsame Strategien für den Nahverkehr zu entwickeln. Schon jetzt sei es so, dass Regiobus-Busse auf den hannoverschen Betriebshöfen der Üstra anzutreffen seien, die Fahrer dort Pause machen.

Anzeige

16 Projekte kurzfristig umsetzen – neue Sprinter-Linien dabei

Das Kooperationsprojekt hatten die Unternehmen 2019 gestartet, führende Mitarbeiter beider Unternehmen arbeiten seither in einem Lenkungsausschuss an Strategien und suchen nach Synergieeffekten. Der Stellenabbau steht dabei nicht im Vordergrund, vielmehr der Abbau von Doppelstrukturen. So sei es geplant, die neue Leitstelle an der Glocksee gemeinsam mit Mitarbeitern beider Unternehmen zu besetzen. Und in Gehrden plant die Regiobus den Bau eines neunen Betriebshofes mit einer Wasserstoff-Tankstelle – die soll den Üstra-Bussen dann ebenfalls zur Verfügung stehen.

Weitere NP+ Artikel

Ziel: Unternehmen fit für Mobilität von morgen machen

Kurzfristig umsetzen wollen Regiobus und Üstra auch die einheitliche Ausgestaltung der neuen Sprinter-Linien, die die Landeshauptstadt mit dem Umland verbinden. Design und Ausgestaltung sollen vereinheitlicht werden, so Elke van Zadel weiter. Neben den 16 kurzfristig umzusetzenden Projekten gibt es noch 27 weitere Vorhaben, die langfristig umgesetzt werden soll. Alles mit dem Ziel, beide Unternehmen fit zu machen für die Mobilität von morgen mit gemeinsamer Digitalisierungs- und Vertriebsstrategie.

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt