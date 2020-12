Hannover

Die Üstra modernisiert ihre Fahrkartenautomaten an den Haltestellen der Stadtbahnen. Bei einigen von ihnen wird dann ausnahmslos bargeldlose Zahlung möglich sein. Die Üstra betont, dass das die Zukunft sein wird. Aktuell aber wolle man das Zahlen mit Geld weiterhin flächendeckend anbieten, so Unternehmenssprecher Udo Iwannek. Exakt 312 neue Geräte lässt die Üstra aufstellen, in Kürze startet die Ausschreibung, zum Winter 2021/ 2020 sollen die Geräte dann aufgestellt werden.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf voraussichtlich etwa 6,3 Millionen Euro. Drei Automatentypen gibt es dann. Zwei Modelle ähneln in Form und Größe den aktuellen Geräten, um die bestehenden Betonsockel an den Haltestellen weiterhin verwenden zu können. Unterschiede gibt es bei den Zahlungsfunktionen. Bei dem einen Automaten ist weiterhin Bargeldzahlung möglich, bei dem zweiten Modell setzt das Unternehmen ausschließlich auf die bargeldlose Bezahlung. Als dritte Automaten-Variante gibt es in den Tunnelstationen zusätzliche Service-Automaten mit einem großen Touchscreen, die neben dem ebenfalls bargeldlosen Fahrkartenkauf über weitere Funktionen und Informationen rund um Mobilität und Aktivitäten in Hannover verfügen – als besonderen Service.

13 Jahre alten Automaten müssen häufig repariert werden

Die aktuellen Fahrkarten-Automaten sind seit 2007 im Einsatz. Inzwischen müssen die 13 Jahre alten Geräte recht häufig repariert werden, zudem seien zahlreiche Ersatzteile nicht mehr erhältlich, so die Üstra. Die neuen Automaten sind dann technisch wieder auf dem neusten Stand und bieten weitere Funktionen an als die aktuellen Geräte. Mit dem Austausch reagiere man auf die gesellschaftliche Entwicklung, verstärkt bargeldlose Zahlungsweisen zu nutzen.

Zudem seien bei den ausschließlich bargeldlosen Automaten sowohl der Wartungsaufwand als auch die Anschaffungskosten geringer. Welchen Service die neuen Fahrkartenautomaten exakt bieten, entwickelt das Verkehrsunternehmen noch. Zunächst wolle man in der Ausschreibung die Herstellerfrage für die neuen Automaten klären, danach werde ein Prototyp getestet. Ab Winter 2021/2022 soll dann die Montage erfolgen.

Von Von Andreas Voigt