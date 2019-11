Hannover

Tödlicher Unfall in der U-Bahn-Station Kröpcke: Dort wurden am Sonntagmittag die Gleise 5 und 6 geräumt. Eine Person war aus unbekannten Gründen auf die Stadtbahnlinie 4 aus Roderbruch geprallt und verstarb an seinen Verletzungen. Die Polizei und Üstra sperrten die Gleiszugänge ab.

Von Petra Rückerl