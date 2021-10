Hannover

Die Üstra stattet ihre 61 grünen Wagen vom Typ TW 6000 jetzt auch mit einem Notruf aus, über den Fahrgäste während der Fahrt Kontakt zum Fahrer aufnehmen können. Eine Gegensprechanlage gibt es in den nachfolgenden Modellen bereits serienmäßig, nur eben bislang nicht im ältesten Stadtbahnmodell, dem TW 6000. Die Sprechvorrichtung ist ein orangefarbener Kasten in der Größe von Vogelnistkästen, ihn bringt die Üstra in der Mitte des Wagens an. Die ersten Stadtbahnen haben den Notruf bereits bekommen. Pro Wagen gibt es eine Anlage.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grund für die Nachrüstung ist eine gesetzliche Vorgabe, die besagt, dass bis 2024 alle Stadtbahnen eine Gegensprachanlage haben müssen. Im TW 6000 gibt es bislang nur einen Hebel für einen Nothalt. Mit der Installation des Notrufes erneuert die Üstra noch die Funktechnik in der Fahrerkabine. Sie dient zur Optimierung der Fahrgastinformation (Kunden sollen Durchsagen besser verstehen) und zur besseren Bedienbarkeit der Displays für den Fahrer durch neue Schaltstellen und Bordcomputer.

Bis April 2022 haben alle grünen Stadtbahnen einen Notruf

Der Umbau pro Fahrzeug beläuft sich nach Üstra-Angaben im TW 6000 inklusive des Notrufes auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Im TW 2000 und im TW 3000 ist die Erneuerung der Fahrertechnik bereits abgeschlossen. Im TW 6000 sollen bis April 2022 alle 61 Wagen auf-und umgerüstet sein – die Üstra erfüllt die Vorgaben also deutlich vor der Gesetzesfrist. „Der Notruf dient dann auch zur Verbesserung der subjektiven Sicherheit unserer Fahrgäste bei“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Den TW 6000 schickt die Üstra seit 1974 auf die Schienen der Stadt. 40 der grünen Bahnen lässt die Üstra ohnehin aktuell grundsanieren, damit sie noch weitere zehn Jahre einsatzbereit sind.

Vor kurzem hatte das Nahverkehrsunternehmen 13 Silberpfeile (TW 2000) aus dem Verkehr ziehen müssen, da bei ihnen Risse in Bauteilen entdeckt worden waren – ihr Ausfall wird durch die grünen Stadtbahnen kompensiert. Die Silberpfeile wurden im Vorfeld der Expo angeschafft, sie fahren seit 1997 durch Hannover. Sämtliche 143 Fahrzeuge dieses Typs muss die Üstra in den nächsten fünf Jahren überholen – für 22 Millionen Euro. An 61 Wagen sind mitteschwere, an 53 leichte Schäden festgestellt worden. Inzwischen steht fest, dass die Üstra keinen Anspruch auf Regress gegenüber Hersteller Siemens hat.

E-Busse der Üstra fahren wieder Die Üstra setzt ab dem 1. November ihre 17 Elektrobusse wieder im Linienbetrieb ein. Die Fahrzeuge waren nach dem Großbrand am 5.Juni auf dem Busbetriebshof Mittelfeld vorsorglich außer Dienst gestellt worden. Die Untersuchungen zu dem Feuer auf dem Betriebshof und an den dabei ausgebrannten Fahrzeugen – es handelte sich um fünf E-Busse, zwei Hybrid-Busse und ein Dieselbus – haben keine Hinweise darauf gegeben, dass von den Elektrobussen aufgrund ihrer Antriebsart eine besondere oder erhöhte Gefahr im Betrieb ausgeht, teilt das Verkehrsunternehmen mit. Alle E-Busse besäßen eine gültige amtliche Zulassung und dürften am Straßenverkehr teilnehmen. Vor der Wiederinbetriebnahme überprüft die Üstra ihre Elektrobusse zusätzlich in der Werkstatt noch einmal. Die E-Busse werden nach und nach auf die Straße geschickt. Die Ursache für den Brand steht noch immer nicht fest, Experten halten einen technischen Defekt für möglich. Wo der zu finden ist, ist Gegenstand aktueller Untersuchungen.

Von Andreas Voigt