Schnee, Eis und hohe Minustemperaturen haben die Gleise der Üstra erheblich in Mitleidenschaft gezogen. An rund 100 Stellen waren Gehweg-und Betonplatten zum Teil so weit hochgedrückt worden, dass die Üstra den Linienverkehr auf Abschnitten einstellen musste. Mit Einschränkungen im hannoverschen Schienen-Nahverkehr ist bis Ende nächster Woche zu rechnen.

