HANNOVER

Die Stadtbahnlinien 1 und 2 der Üstra sind gegen Mittag am Sonnabend ausgefallen. Wegen des Oberleitungsschadens könnten die Linien nicht mehr aus der Innenstadt Richtung Norden fahren ( Langenhagen/Alte Heide), teilte das Unternehmen auf Twitter mit. Um 13.45 Uhr war die Linie 2 wieder fahrbereit. Die Reparaturarbeiten an der Linie 1 dauern noch an. Wie lange das noch dauert, ist derzeit noch unklar.

Um den Nahverkehr aufrecht zu erhalten, hatte die Üstra Ersatzbusse eingesetzt. Der Schienenersatzverkehr lief ab dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Für die Linie 1 hält derzeit der Schienenersatzverkehr zwischen Dragonerstraße und Langenhagen an.

Die Ursachen für den Schaden sind noch unbekannt.

Von Thomas Nagel