Es soll ein Lernort sein, kein purer Erinnerungsort – das wünscht sich Oberbürgermeister Belit Onay, der am Freitag das rote Band für das neue Zeitzentrum Zivilcourage in der früheren Volkshochschule (VHS) am Friedrichswall durchschnitt. Erst einmal wird das 2,1-Millionen-Projekt aber nur digital zugänglich sein.

Doch was ist das Zeitzentrum eigentlich? Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf erklärt: Im Auftrag des Rats sei es entwickelt worden. „Am Ende ist ein Ort entstanden, an dem man sich aktiv mit der hannoverschen Stadtgesellschaft und der Rolle einzelner Menschen im Nationalsozialismus auseinandersetzen kann: Welche Entscheidungsmöglichkeiten hatten sie? Was hat sie in ihrer Freiheit eingeschränkt? Und wie können wir heute in einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung dazu beitragen, eine vielfältige und offene Gesellschaft für die Zukunft zu gestalten?“

Ein eigenes Profil

Wer war Täter, wer Opfer, wer Mitläufer? Besucher können in verschiedenen Modulen die Biografien von 45 Menschen erkunden, die in der NS-Zeit in Hannover gelebt haben. Die Angebote richten sich vor allem an Schulklassen. Onay möchte, dass das Zentrum die „kulturelle Bildungslandschaft der Stadt durch ein eigenes Profil bereichern wird. direkt, jung, vielfältig und interaktiv“.

Am Freitagabend beteiligten sich an der interaktiven Einweihung Wissenschaftler, Politiker, Künstler wie die Musikerin Denise M’Baye, am Wochenende gibt es virtuelle Kuratorenführungen, ab Montag können sich Interessierte online erste Einblicke verschaffen.

