Überwachungsbilder führen auf die Spur der EC-Kartendiebe

Fahndungserfolg: Die Polizei hat dank mehrerer Zeugenhinweise ein Pärchen gefasst, dass mit gestohlenen EC-Karten Geld aus Bankautomaten abgehoben haben soll. Nach den Beiden war seit dem 8. Mai mithilfe von Bildern einer Überwachungskamera gesucht worden.

Am Morgen des 27. Januar war einem 61-Jährigen beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Dresdener Straße (Vahrenheide) die Geldbörse samt EC-Karte entwendet worden. Noch bevor der Mann die Karte hatte sperren können, hatten die Diebe an verschiedenen Geldautomaten in der Nordstadt und in Vahrenwald Geld abgehoben. Dabei wurden sie jedoch von Überwachungskameras gefilmt. Es waren ein Mann und eine Frau.

Die Frau war bereits im Juni aufgefallen

Wie sich herausstellte, war die Frau bereits am 4. Juni 2019 aufgezeichnet worden, als sie sich Geld mit einer EC-Karte auszahlen ließ, die zuvor einer 73-Jährigen ebenfalls im Supermarkt an der Dresdener Straße gestohlen worden war. Auch der Tatzeitpunkt der Kartendiebstähle war gleich: in beiden Fällen 11 Uhr.

Mit Beginn der Öffentlichkeitsfahndung gingen nun an diesem Wochenende bei der Polizei mehrere Hinweise ein. Diese führten die Beamten auf die Spur einer 47-jährigen Frau und eines 49-jährigen Mannes aus dem Landkreis Schaumburg, die unter dringendem Tatverdacht stehen.

Von Andreas Krasselt