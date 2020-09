Hannover

Mehr als 5000 Mitglieder hat der Fischereiverein Hannover, der größte Anglerverein der Stadt, inzwischen – doch viele von ihnen dürften in ihrem Hobby bald erheblich eingeschränkt werden. Die Region Hannover will das Angeln in der Leine und weiteren Gewässern zwischen der Wilkenburger Straße und dem Ort Ruthe größtenteils verbieten. Der Grund: Vögel, Biber, Fischotter und Fledermaus, die sich hier ausgebreitet haben, sollen so besser geschützt werden. Die Angler dagegen verstehen die Welt nicht mehr und laufen Sturm gegen den Plan. „Nicht zuletzt wegen unserer Gewässerhege haben sich diese Tiere dort doch so gut entwickelt“, sagt FVH-Vorsitzender Heinz Pyka.

Das geplante Naturschutzgebiet befindet sich im Süden der Region, im Gebiet der Landeshauptstadt sowie der Städte Hemmingen, Laatzen und Pattensen und bis in das Gebiet der Stadt Sarstedt. Es ist rund 1000 Hektar groß und soll nicht nur die dortige Leine und die alte Leine umfassen, sondern sogar mehrere Seen, darunter Teile der Koldinger Teiche. Gewässer, die immer wieder von Anglern aufgesucht werden. Geht es nach der Regionsverwaltung, soll sich das ändern und auf Abschnitten der Leine bis zu zehn Monate im Jahr ein Nacht-Angelverbot gelten, bis zu neun Monate sogar Angelverbote tagsüber.

Größte Biberburg wurde in einen Angelteich gebaut

Damit soll etwa der Biber geschützt werden. In der gesamten Region haben sich rund 150 Tiere in 13 Revieren niedergelassen. Auch Fledermäuse, wie etwa das große Mausohr und die Teichfledermaus finden hier gute Jagdbedingungen.

Der Tierschutz sei wichtig, findet Pyka, der auch im Vorstand des Niedersächsischen Anglerverbands ist. Warum aber die Angler eingeschränkt werden müssen, leuchtet ihm nicht ein. „Biber, Fischotter, Eisvögel und Fledermäuse fühlen sich ja nachweislich gerade in den Bereichen sehr wohl, in denen geangelt wird. Die größte Biberburg mit wachsendem Bestand haben wir an einem viel genutzten Angelteich.“ Die größte Gefahr für Biber, wie auch für Fischotter, sei dagegen der Straßenverkehr. „Die Verbote werden wissenschaftlich gar nicht begründet“, kritisiert Pyka. Das habe dem Anglerverband auch ein deutschlandweit angesehener Biberbeauftragter bestätigt. „Er hat uns bescheinigt, dass die Schutzgebietausweisung völlig daneben ist.“ Das Schreiben habe man der Region zur Verfügung gestellt – bislang ohne Erfolg.

Dabei tun die Angler nachweislich etwas für die Artenvielfalt: „Die Barbe war hier vor einigen Jahren noch ausgestorben, wir haben sie wieder angesiedelt – inzwischen reproduziert sie sich selbst.“ 1970 gab es in Hannover an der Leine vier Fischarten, heute 32, so Pyka. „Von unserer Arbeit profitiert der Eisvogel, der Haubentaucher, der Fischotter – von den Müllsammelaktionen und Gewässeruntersuchungen ganz zu schweigen.“

Kritik am Vorhaben auch vom Laves

Doch nicht nur die Angler sehen das Vorhaben kritisch. Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves), das auch für die Binnenfischerei zuständig ist, hält das Nachtangelverbot, das vor allem Fledermäuse schützen soll, für „unverhältnismäßig und naturschutzfachlich nicht begründet“. Es ist daher für „alle fischereilich nutzbaren Gewässer im ganzen Gebiet ersatzlos zu streichen“, so das Laves in einer Stellungnahme zum Vorhaben. Auch Pyka meint: „Eine enorme Gefahr für Fledermäuse geht laut Nabu von Windkrafträdern aus – und die baut die Region weiter aus.“

Mit weiteren Diskussionen will sich die Regionsverwaltung jedoch nicht aufhalten. „Wir haben alle Stellungnahmen zur Kenntnis genommen“, so Regionssprecher Klaus Abelmann. Manche seien berücksichtigt worden, andere nicht. „Da sind die Positionen dann unvereinbar“, sagt er mit Blick auf die Angler. „Den Beteiligten steht ja immer noch der Klageweg offen.“

EU-Vorgaben: Region sieht sich unter Druck

Begründet wird diese Eile mit EU-Vorgaben. „Wir sind unter Zugzwang, weil wir, wie alle niedersächsischen Landkreise, stark mit der Umsetzung der Ausweisung von Naturschutzgebieten hinterher hängen“, so der Regionssprecher. Strafen in Millionenhöhe durch die EU drohen. Bei der Ausweisung des FFH-Gebiets „Leineaue zwischen Hannover und Ruthe“ drückt man deshalb aufs Tempo. Im nächsten Umweltausschuss der Region am Dienstag und in der Regionsversammlung am 6. Oktober soll das Naturschutzgebiet politisch festgezurrt werden und kurz danach in Kraft treten.

„Die Vorgaben sind aber zum Teil viel schärfer, als die EU sie verlangt“, sagt Pyka. Dies habe dem Anglerverband ein zuständiger Beamter bestätigt. Und: „In anderen EU-Ländern werden Angler aus den Schutzgebieten nicht vertrieben, sondern unterstützt.“ Auch in anderen Landkreisen sei man auf den Anglerverband zugegangen, habe ihre Expertise genutzt. „Warum wir hier so wenig gehört werden, können wir uns nicht erklären.“

Es läuft auf eine Klage hinaus

Während die hannoverschen Angler auf andere Stellen der Leine ausweichen werden, könnten die Verbote für den Fischereiverein Laatzen sogar das Aus bedeuten, glaubt Pyka. Für den Anglerverband läuft es deshalb auf besagte Klage hinaus. „Das können wir finanziell schon stemmen“, sagt er, glaubt auch an den Erfolg. Das Vorgehen der Verwaltung ärgert ihn aber auch deshalb: „Anstatt das fachlich gut zu planen und sich mit Betroffenen zu einigen, lässt man es auf eine Klage ankommen – und geht am Ende auch noch sehr freigiebig mit den Steuergeldern um.“

Von Simon Polreich