Hannover

Am 10. April 1945 waren die meisten von ihnen das erste Mal in Hannover – in Ahlem, wo die US-Soldaten die verbliebenen 250 Häftlinge befreiten. Am 18. Juli 2021 kamen sechs von ihnen vermutlich das letzte Mal, um eine deutlich veränderte Stadt und das Mahnmal in Ahlem zu besuchen.

Im Neuen Rathaus wurden sie von einem gerührten grünen OB empfangen, Belit Onay empfing die Veteranen und besichtigte mit ihnen die Hannover-Modelle im Rathaus – natürlich mit dem Modell des zerstörten Hannovers. Die Männer zwischen 94 und 99 Jahren, die zum Teil in Rollstühlen kamen, hatten die Zerstörungen damals mit eigenen Augen gesehen. Und vor allem die Zerstörungen, die die Nazi-Herrschaft angerichtet hatte. Corporal Wilbur „Jack“ Myers (98) etwa konnte jahrelang nicht über seine traumatischen Erfahrungen sprechen.

In Hildesheim geboren

Guy Stern (99), 1922 in Hildesheim geboren als Günther Stern, war im Jahr 1937 von seinen Eltern zu seinem Onkel nach St. Louis, Missouri, geschickt worden. Er kam 1945 als einer der sogenannten „Ritchie Boys“ zurück, verhörte deutsche Kriegsgefangene und half dabei, Nazi-Funktionäre aufzuspüren.

„Ritchie Boys“ auch im Film

Die „Ritchie Boys“ waren mit einem speziellen Trainingsprogramm auf ihren Einsatz im Zweiten Weltkrieg vorbereitet worden, viele von ihnen waren junge jüdische Emigranten aus Europa. Der US-Filmregisseur Quentin Tarantino schenkte den „Ritchie Boys“ mit seinem Film „Inglourious Basterds“ 2009 noch einmal hohe Aufmerksamkeit – in dem Film werden allerdings Hitler und seine engsten Gefolgsleute rechtzeitig getötet. Guy Stern sah in der dunklen Realität seine eigene Familie nicht wieder, sie kamen über Ahlem ins Warschauer Ghetto. Alle wurden ermordet.

