„Wrrruuumm wrrruuumm“, Christoph Köhler lässt den Motor seines Ford Mustang aufheulen. „Soll ich noch mal?“, fragt er die Umstehenden. Na klar doch. Denn bei der Street Mag Show auf dem Schützenplatz stehen an diesem Wochenende PS-starke US-Boliden im Mittelpunkt.

Die Luft riecht nach Benzin. Kein Wunder, fahren doch gerade zwei Plymouth Barracuda mit mächtigem V8-Motor vorbei am Schützenplatz-Rondell. Dahinter folgt ein protziger Dodge Ram mit sechs Autofans auf der Pritsche – rund 1000 teils spektakuläre Fahrzeuge sind Sonnabend und Sonntag auf dem Gelände ausgestellt.

Ausgefallene Designs und kreative Konzepte

Eine besonders ausgefallene Idee hat Kai Uwe von Häfen aus Rastede gehabt: Der 57-Jährige hat sich vor zwei Jahren einen Leichenwagen gekauft – aus einem sehr persönlichen Grund: „Ich wäre fast an Lungenkrebs gestorben und dachte mir danach: ’Scheiß auf den Tod’.“ Er löste seine Riesterrente auf und kaufte sich davon einen Buick Roadmaster. „Man sollte seine Träume leben, solange es noch geht“, betont von Häfen.

Auch einen Sarg inklusive Skelett-Attrappe hat er mitgebracht – das macht ordentlich Eindruck bei den Besuchern. Und den Buick kann man sogar als Shuttle mieten: „Ich bringe Sie, wohin Sie möchten! Zum Beispiel zur Halloween-Fete, zum Anwalt, zur JVA oder zum Seniorenheim, das Ihre Kinder ausgesucht haben“, heißt es ironiegeladen auf einem Flyer.

Drum herum gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, bei dem unter anderem historische Autos vorgestellt werden oder Besucher ihre Schlitten präsentieren können. Eine Jury entscheidet später, wer den verrücktesten Wagen am Start hat.

Ein Wagen wie aus dem Horrorfilm

Gute Chancen dabei hätte wohl auch Stefan Dunkel. Extra aus Iserlohn ist er angereist, um in Hannover seinen GMC Cap Over Engine (COE) zu zeigen. Der Lack des Wagens ist noch original: „Ich habe ihn nur etwas eingeölt“, erklärt Dunkel. Das erzeugt bei dem 1957 gebauten US-Car einen rostigen, an Wagen aus amerikanischen Redneck-Horrorfilmen erinnernden Look. Das Auto fährt der 43-Jährige auch im Alltag, betont aber: „Es war ein harter Weg bis zum TÜV.“

Wer seinem metallenen Liebling ein wenig nackte Haut gönnen möchte, kann ihn übrigens zum Car Wash anmelden. Dann seifen junge Mädels in Bikinis die Autos der Besucher ein – typisch Amerika eben. Die Street Mag Show läuft noch Sonnabend bis 22.30 Uhr und Sonntag bis 18.30 Uhrr. Der Eintritt kostet 12 Euro für Erwachsene und sieben Euro für Kinder.

