Hannover: Tut die Polizei genug für Corona-Schutz in eigenen Reihen?

Jetzt ist das Thema auf der höchsten politischen Ebene: Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) Niedersachsen hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) angeschrieben, er möge sich für die Anerkennung einer Corona-Infektion als Berufskrankheit einsetzten. Die DPolG Niedersachsen hatten auf dem Bundeskongress (höchstes Gremium der Gewerkschaft) das Anliegen als Dringlichkeitsantrag eingebracht.

Laut Landesregierung waren im vergangenen Jahr 310 Polizisten in Niedersachsen an Corona erkrankt. Ende des Jahres zählten die Statistiker noch 44 akut infizierte Beamte. Laut Gewerkschaft sind in der Bundespolizei derzeit 400 Beamte bundesweit an Covid-19 erkrankt. Weitere 1600 Bundespolizisten befinden sich in Quarantäne.

Polizisten riskieren ihre Gesundheit

„In zahlreichen Einsätzen haben unsere Kollegen für die Durchsetzung der Corona-Maßnahmen gesorgt und dabei ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt“, erklärt Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der DPolG. Nun müsse das Beamtenversorgungsgesetz geändert werden. Infektionen mit dem Corona-Virus sollen einem Dienstunfall oder einer Berufskrankheit gleichgesetzt werden.

Derzeit geschieht das nicht. Das Gesetz schreibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Ereignis im Dienst und Erkrankung vor. Bei einer Infektionskrankheit ist das naturgemäß schwierig.

Tut die Polizei genug für Infektionsschutz?

Aber tut die Polizei auch alles, um Infektionen im Dienst zu vermeiden? Hinweise aus der Bevölkerung besagen, dass Beamte in den Wachen ohne Maske unterwegs seien. In Polizeikreisen ist von zu wenig sicheren FFP2-Masken die Rede.

Dazu Michael Bertram, Sprecher der Polizeidirektion Hannover: „Es sind genug Masken vorrätig.“ Ferner gebe es eine zentrale Dienstanweisung auch im Innendienst und auf den Parkplätzen vor den Dienstgebäuden einen Atemschutz zu tragen. Lediglich in Einsatzfahrzeugen sehe man davon ab. „Das hängt mit der Verständlichkeit im Funkverkehr zusammen“, erklärt Bertram. Auch in Stresssituationen, zum Beispiel bei der Verfolgung eines Flüchtigen, seien die Masken nicht sinnvoll.

Ferner arbeite die Polizei in Hannover in Kohorten. Soll heißen: Einzelne Teams arbeiteten zeitversetzt, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

