Hannover

Die schlechten Wetteraussichten machen den Planern beim Land einen Strich durch die Rechnung. Eigentlich sollte am Wochenende die Turbo-Baustelle auf der A2 weitergehen. Vorgesehen war in Fahrtrichtung Dortmund die Erneuerung der Fahrbahn zwischen dem Rastplatz Garbsen Nord und der Abfahrt Wunstorf-Kolenfeld. Aufgrund der schlechten Wetteraussichten wird daraus jedoch nichts. Wegen der angekündigten Niederschläge müssten die Arbeiten „leider verschoben werden“, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag mit.

Am vergangenen Wochenende hatten die Planer mehr Glück. Bei Sonnenschein kamen die Arbeiten zügig voran. Sogar der Ausfall einer Asphalt-Fräsmaschine konnte kompensiert werden. Weil der Zeitplan jedoch eng gestrickt ist, kann das Turbobaustellen-Konzept bei Regen nicht umgesetzt werden. Laut Landesbehörde sind einige Arbeiten „sehr witterungsabhängig“. Zum Beispiel muss eine Abdichtungsschicht aus Bitumen aufgetragen werden, die unbedingt abgetrocknet sein muss, bevor die obere Asphaltschicht aufgezogen werden kann.

Land will Arbeiten am ersten Ferien-Wochenende fortsetzen

Die Arbeiten sollen nun erst einmal um eine Woche nach hinten geschoben werden. Sie werden also voraussichtlich vom 2. Oktober bis 5. Oktober fortgeführt werden. Allerdings müsse man die Wetterprognose abwarten, bevor dieser Termin endgültig bestätigt werden könne, teilt die für das Projekt zuständige Landesbehörde mit. Die Arbeiten sollen rechtzeitig über LED-Anzeigetafeln und in der Presse angekündigt werden.

Ein Problem: Am 10. Oktober beginnen die Herbstferien in Niedersachsen. Dennoch will die Landesbehörde – wenn das Wetter mitspielt – am ersten Ferienwochenende die Arbeiten zum Abschluss bringen. Durch den Reiseverkehr werde es zwar „schwieriger“. Es drohen noch längere Staus und Wartezeiten als am ersten Wochenende der Fahrbahn-Sanierung. Allerdings kann diese nicht beliebig nach hinten geschoben werden, weil das Wetter im Spätherbst noch unbeständiger zu werden droht.

Auf das Turbobaustellen-Konzept setzt das Land zum zweiten Mal. Im Mai wurde auf diese Weise der A2-Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Ost und der Abfahrt Bothfeld auf 3,7 Kilometern erneuert. Diesmal geht es um die Sanierung von 6,3 Kilometern Fahrbahn.

Von Christian Bohnenkamp