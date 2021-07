Hannover

Sonnenschein und damit trocken sowie 25 Grad – perfekte äußere Bedingungen am Sonnabend für die rund 120 Arbeiter, die den Asphalt auf der A 2 zwischen dem Rastplatz Varrelheide und der Abfahrt Hannover-Bothfeld austauschen und neu auftragen. Das machen sie seit Freitagabend, und nach 57 Stunden soll am Montagmorgen gegen 5 Uhr der Streckenabschnitt wieder freigegeben werden. Am Sonnabendmittag vermeldete Holger Mees, Geschäftsbereichsleitung Bau und Erhaltung in der Außenstelle Hannover bei der Autobahn GmbH des Bundes: „Wir sind im Zeitplan.“

Die Herren der Autobahnen in der Region Hannover: Jörg Fischer (links) und Holger Mees von der Autobahn GmbH des Bundes haben sich ein Jahr lang mit der Einrichtung der Turbobaustelle auf der A2 zwischen der Raststätte Varrelheide und der Abfahrt Hannover-Bothfeld beschäftigt. Quelle: Tunnat

Das Konzept der sogenannten Turbobaustelle kommt in seinem Zuständigkeitsbereich nun zum zweiten Mal zum Einsatz. „Nach 2020 haben wir eine große Akzeptanz dafür“, sagt Jörg Fischer, der Leiter der Außenstelle Hannover. Mit der Turbobaustelle am Wochenende belaste man den Berufsverkehr am wenigsten. Und da die A 2 nicht die klassische Ferien-Urlaubsroute sei, sei die Teilsperrung auch für Pkw zu verkraften. Trotzdem haben die Planungen für diese Turbobaustelle bei der Autobahn GmbH schon vor einem Jahr begonnen – vor allem wegen der weiträumigen Umleitungen.

LKW-Fahrer müssen längere Umleitungen in Kauf nehmen

Das ist das Ergebnis: Wer aktuell im Auto von der A 2 aus Berlin Richtung Dortmund will, wird über die A 7 nach Süden bis Anderten umgeleitet. Von dort geht es über den Süd- und Westschnellweg nach Herrenhausen zurück zur A 2. Dieselbe Route sollen Autofahrer aus Kassel kommend nehmen, die ihre Fahrt in Richtung Westen fortsetzen wollen. Da auch nicht vom Messeschnellweg auf die A 2 gewechselt werden kann, führt hier der Weg ebenfalls über die anderen Schnellwege.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weil auf den zum Teil maroden Schnellwegen Gewichtsbeschränkungen gelten, müssen Lkw-Fahrer noch längere Umwege fahren. Fernfahrer aus Richtung Berlin und Kassel werden auf die A 7 nach Norden bis Berkhof geleitet. Von dort geht es zurück über Mellendorf und die A 352 bis Herrenhausen und dort wieder zurück auf die A 2. Auf dem Messeschnellweg führt ihr Weg bis zum Kreuz Hannover-Kirchhorst, dort auf die A 7 und dann über die Route, die auch die Lastwagen aus Richtung Berlin und Kassel nehmen müssen.

Nur wenig Verkehrsbehinderungen am Nachmittag

Die gute Nachricht: Laut der Verkehrsmanagementzentrale gibt es auf den Umleitungsstrecken am Sonnabendmittag bis zum frühen Nachmittag nur wenig Verkehrsbehinderungen, der Verkehr auf der A2 auf der entgegengesetzten Seite der Turbobaustelle in Richtung Berlin läuft ebenfalls gut. Offenbar war die Entscheidung richtig, die Baustelle an diesem Wochenende einzurichten.

Projekt: Nach 2020 hat die Autobahn GmbH zum zweiten Mal eine Turbobaustelle eingerichtet. Innerhalb von 57 Stunden wird der Asphalt auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund ausgewechselt. Quelle: Tunnat

57 Stunden sind unterm Strich wenig Zeit, die rund 20.000 Quadratmeter offenporigen Asphalt auszutauschen. Etwa 120 Mitarbeiter arbeiten im Schichtsystem rund um die Uhr, um die Fahrbahndecke bis Montagmorgen fertig zu bekommen, inklusive Fahrbahnmarkierung. 687.000 Euro kostet die Turbobaustelle inklusive der Umleitungsmaßnahmen.

Decke verhindert Aquaplaning und schluckt den Lärm

Der Austausch der Asphaltdecke: In Fachkreisen wird der Belag OPA genannt, und hat laut Holger Mees zwei entscheidende Vorteile: Er verhindert Aquaplaning, da die Deckschicht das Regenwasser aufnimmt und das Wasser dann über die darunter liegende Schicht abfließt. Durch die Offenporigkeit nimmt der Asphalt zudem Fahrgeräusche auf, vermindert also den Verkehrslärm.

Der sogenannte Straßenoberbau ist insgesamt 1,20 Meter dick, aufgeteilt in mehrere Schichten. Der Asphalt selber umfasst 40 Zentimeter und besteht aus Tragschicht, Binderschicht und Deckschicht. Der Binderschicht kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. „Sie nimmt die Schubkraft beim Bremsvorgang vor allem bei Lkw auf“, sagt Holger Mees. Witterungsbedingt kann die Autobahn GmbH den Asphalt in der Zeit ab den Osterferien bis in die Herbstferien austauschen, also von April bis Oktober. Der Grund: Er darf nicht kälter als zehn Grad plus sein.

Neue Fahrbahndecke hält maximal zehn Jahre

Der OPA auf der A 2 hält zwischen sieben und zehn Jahren, 15 Jahre ist eigentlich das Soll. „Das Material, das heute verbaut wird, altert früher. Zudem kommt die hohe Verkehrslast auf der A 2 dazu“, sagt Jörg Fischer zur Erklärung, warum der Asphalt nicht länger hält. 100.000 bis 120.000 Autos pro Tag fahren in beide Richtungen in der Woche über die A 2, dazu kommen 40.000 bis 50.000 Lastwagen pro Tag in beide Fahrtrichtungen. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren waren es noch 70.000 Autos am Tag.

Fahrbahnbeläge tauscht die Autobahn GmbH etwa fünf bis sechs Mal im Jahr aus in ihrem Zuständigkeitsbereich. Das ist die gesamte A 2 in Niedersachsen, dazu Teile der A 7 und der A 39 und A38 im Bereich Braunschweig. Am meisten haben Holger Mees und Kollegen aber auf der A 2 zu tun: „Die A2 ist mein Kölner Dom. An ihr muss ich auch ständig bauen und ausbessern“, sagt der Geschäftsbereichsleiter.

Von Andreas Voigt