Hannover

Wie passt die Tuningmesse „PS Days“ zur autofreien Innenstadt, an der Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) aktuell mit Nachdruck arbeitet? Gar nicht – findet die CDU, und auch die Grünen im Rat sehen in der Messe mit PS-starken Boliden „erst einmal einen Widerspruch“ zu den Bemühungen einer autofreien Innenstadt, wie es Elisabeth Clausen-Muradian am Donnerstag formulierte. „Aus unserer Sicht passt sie nicht, aber sie stammt aus der Zeit vor dem aktuellen Oberbürgermeister.“

Was die Fraktionschefin meint: Die „PS Days“ fanden schon im Sommer 2019 statt und wurden dann wegen der Pandemie zwei Mal abgesagt. Im Sommer vor zwei Jahren war der aktuelle OB noch nicht gewählt, das passierte erst im November. Im Juli 2022 sollen die „PS Days“ wieder durchstarten – erwartet werden vom 8.bis 10.Juli etwa 100.000 Besucher. Die Ausstellungsfläche beträgt gut 105.000 Quadratmeter. Auch eine Außenfläche mit Parcours gibt es.

Jedoch ist die Ideen Expo GmbH mit dem neuen Nachbarn nicht glücklich. Die Schüler- und Jugendmesse für Mint-Berufe hat in den vergangenen Jahren ihren Fokus immer stärker auf die Themen Nachhaltigkeit und Mobilitätswende gelegt – und fürchtet nun um ihr Image.

„Schauen, ob man auf Tuning-Messe verzichten kann“

„Die Messe AG muss die alten Veträge selbstverständlich einhalten. Doch für die Zukunft sollten wir schauen, ob man auf die Tuning-Messe nicht verzichten kann“, so Clausen-Muradian weiter. Die Stadt Hannover ist zusammen mit dem Land größte Anteilseignerin bei der Messe AG, stellt mit OB Onay den Aufsichtsratsvorsitzenden und mit einigen Ratsmitgliedern auch Mitglieder im Aufsichtsrat der Messe AG.

CDU-Fraktionschef Jens Seidel sagte, auch er sehe einen Widerspruch zur autofreien Innenstadt, die der Oberbürgermeister derzeit forciert. „Und scheinbar sieht der Oberbürgermeister nicht, was Geschäfte bringt für die Deutsche Messe AG.“ Die „PS Days“ seien eine von mehreren neuen Ausstellungen, mit der Messe-Chef Jochen Köckler versuche, das Unternehmen anders aufzustellen.

„In einer Großstadt muss es Platz für alles geben“

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke äußerte, die Messe AG sei in den Pandemie-Zeiten auf jedes Geschäft angewiesen. „Das muss man vom politischen Wunschdenken der Stadt in Sachen autofreie Innenstadt trennen.“ Grundsätzlich findet aber auch Engelke, dass eine Tuning Messe eher nicht ins aktuelle Umweltkonzept der Stadt passe. „Hannover ist eine Großstadt, in der es Platz für alles geben muss. Auch für eine Tuning Messe“, sagte hingegen SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Ohnehin seien Messen und die Innenstadt-Entwicklung zwei unterschiedliche Dinge, die man voneinander abkoppeln müsse. „Tuning kann auch Teil einer alternativen Antriebsform vom Verbrennermotor sein“, so Kelich weiter.

Von Andreas Voigt