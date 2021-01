Hannover: Türsteher ließ seine Mutter verdursten

Hannover

Glatze, schwarze Lederjacke, steifbeiniger Gang: Jörg K. wirkt wie ein Matrose auf Landgang. Und das Leben hat es gut mit ihm gemeint. Er wirkt viel jünger als 74 Jahre. Der Angeklagte musste sich am Dienstag wegen „Aussetzung“ (jemanden in einer hilflosen Lage zurücklassen) und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Jörg K. hat seine demente 93-jährige Mutter Margot verdursten lassen. Gab ihr keine Medikamente gegen ihre schwere Herzerkrankung. Konsultierte keinen Arzt, der ihre eitrige Harnwegsentzündung und ihre eitrigen Hautläsionen versorgen konnte. Die Frau muss Höllenschmerzen erlitten haben.

Opfer war mittelgradig dement

Die nackten Fakten: Jörg K. holte als Betreuer am 15. Dezember 2017 seine Mutter aus einem Pflegeheim in Wülfel. „Dort war es katastrophal“, erzählte er im Amtsgericht. Er brachte sie in ihre Ricklinger Wohnung zurück. Ende 2017 wog die mittelgradig demente Frau noch 38,2 Kilo. War also schon Haut und Knochen. Kein Arzt, kein Pflegedienst kümmerte sich um die kranke Seniorin.

Nur ihr Sohn. Doch der lebte in Hamburg. So pendelte er hin und her. Seine Mutter magerte weiter ab. Ob er nicht versucht habe, eine Pflege für sie zu organisieren?, wollte Richter Osterwold wissen. „Ich habe in Ricklingen bei zwei Heimen angefragt, aber sie waren belegt. Da war der Teufel drin“, antwortete der Angeklagte. Solche Floskeln benutzt Jörg K. gerne. Auch eine ambulante Pflege zu organisieren, habe nicht funktioniert. „Das war wie verhext“, sagt er.

Todesdrohung gegen die Mutter?

Da waren keine Dämonen am Werk. Das war Sohnemanns Werk. Zwei Mal wurden ihm Zwangsmittel angedroht, weil er seiner Rechenschaftspflicht als Betreuer nicht nachgekommen ist. In seinem Hamburger Dialekt ist der Angeklagte um keine Ausrede verlegen. Auf Post von Hamburger Behörden konnte er nicht antworten, schließlich war er da gerade in Hannover. Nachbarn berichteten über Streit, er soll mal seine Mutter angeschrien haben: „Du bist zu nichts nutze. So was wie Dich müsste man erschlagen.“ Am Dienstag konnte er sich daran nicht erinnern.

Wollte er die Kosten für das Heim sparen?, will ein Schöffe wissen. „Daran habe ich nie gedacht“, erzählt er. Immerhin hat er 27.000 Euro von dem Opfer geerbt. Jahrelang lebte er von der Rente seiner Mutter. „Er hat es bis heute nicht hinbekommen, seinen Rentenantrag zu stellen“, wirft Anwalt Christoph Burchard ein. „Wegen der vielen Fehlzeiten“, wirft Jörg K. ein.

Zum ersten Prozess ist der Angeklagte nicht erschienen

Auch so eine Unwahrheit. Seit Mitte der 80er Jahre hat K. im Hamburger Rotlichtmilieu als Türsteher gearbeitet. Seine Steuerklasse: brutto gleich netto. Der Verteidiger versucht seinen Mandanten als „nicht besonders lebenstauglichen Menschen“ darzustellen, der mit der Bürokratie so seine Probleme habe. Den Hartz-IV-Antrag konnte der Angeklagte aber bis zum Erreichen des Rentenalters 2011 ausfüllen.

Ist Jörg K. ein verantwortungsloser Erbschleicher? Zwei Mal ist der Prozess gegen ihn geplatzt. Zum ersten Termin ist er nicht erschienen. Beim zweiten Mal bemühte der Richter einen Psychiater. Das Ergebnis: Jörg K. hat alle Latten am Zaun.

Am Mittwoch, 7. Juni 2017, starb Margot. Sie wog nur noch 26 Kilo. Ihr Sohn rief erst am nächsten Tag den Bestatter an. Urteil am 2. Februar

Von Thomas Nagel