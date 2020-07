Hannover

Türkischstämmige Gastronomen in der hannoverschen Innenstadt haben am Sonnabend Drohbriefe erhalten. Ein Schreiben ging im Restaurant Urfa Sofrasi in der Nordmannpassage ein. In dem Brief werden die türkischen Geschäftsleute im Steintor-Viertel beschimpft, verunglimpft und bedroht. Unterzeichnet ist der Brief, mit den Worten „Die Deutschen“. Die Polizei hatte zunächst die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen, inzwischen liegt der Fall bei der Staatsanwaltschaft Hannover.

Oberstaatsanwalt Thomas Klinge: „Wir haben die Strafanzeige eines Gastronomen vorliegen und ermitteln nun wegen Bedrohung und Volksverhetzung.“ Nach Angaben des geschädigten Gastronomen sollen mehrere Briefe im Umlauf sein, das werde derzeit geprüft, so Klinge am Montag. In dem Schreiben werde unter anderem unterstellt, dass die Döner-Restaurants, Shisha-Bars und andere türkische Geschäfte am Steintor nur der Geldwäsche dienen würden. Die Türken werden weiterhin als Verbrecher bezeichnet und sollten Deutschland verlassen. Und: Demnächst werde es einen „schweren Krieg“ am Steintor geben, so der Verfasser weiter.

Anzeige

SPD : „Hass und Hetze werden wir nicht dulden“

Solidarität kam am Montag von der SPD: „Wir stehen an der Seite der türkischen Gastronomen“, so die integrationspolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, Hülya Iri. „Hass und Hetze werden wir nicht dulden.“ Bei einem Besuch bei einem der betroffenen Gastronomen, Mehmet Kilic von Urfa Sofrasi, bekundete Iri die Solidarität ihrer Fraktion mit dem Gastronomen. „Wir nehmen es nicht hin, dass die Schreiber dieses infamen Schreibens Hass und Hetze schüren und dabei infame Unterstellungen verbreiten“, so Iri. Die Verfasser würden pauschal „türkische Geschäfte und Moscheen“, an die das Hassschreiben gerichtet seien, der Geldwäsche und des Drogenhandels bezichtigen und sie mit „schwerem Krieg“ bedrohen. „Die Vorwürfe entbehren jeglicher Grundlage.“ Die Drohungen würden den Frieden in der Stadt stören.

Weitere NP+ Artikel

Iri weiter: „Die Geschäftsleute wie auch die Moschee-Gemeinden sind integrale Bestandteile der vielfältigen Stadtgesellschaft in Hannover, deshalb stehen wir solidarisch an ihrer Seite“. Die SPD erwarte, dass die Ermittlungen gegen die Personen, die diesen gefährlichen Unsinn unterzeichnet und verbreitet hätten, mit Hochdruck geführt würden.

Von Andreas Voigt