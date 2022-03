Hannover

Willkommen am Krimi-.Freitag der Neuen Presse: Heute wird es explosiv in der zweiten Folge der zweiten Staffel des Podcasts „True Crime in Hannover“. Es geht um eine Bande, die in ganz Deutschland aktiv ist und die auch in der Region Hannover bereits erheblichen Schaden angerichtet hat – die Geldautomatensprenger.

Die Meldungen kommen mehrmals die Woche, aus allen Teilen der Republik. „Geldautomat gesprengt, Täter sind flüchtig“, heißt es meistens. Rund um Hannover war in den vergangenen Wochen einigermaßen Ruhe – das aber kann sich jederzeit ändern.

Massiver Anstieg der Taten

Der Anstieg der Taten war zuletzt massiv: Das Landeskriminalamt zählte in diesem Jahr in Niedersachsen bereits zwölf Geldautomatensprengungen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte es dagegen nur eine Tat gegeben.

Es gibt einen Fahnder beim LKA, der sich speziell mit den Tätern beschäftigt. Er will nicht, dass sein Name genannt wird, aber er spricht beim NP-Podcast mit Redakteur Christian Lomoth und Moderator Rolf Rosenstock über seine Arbeit. Darüber, dass etwa 60 bis 80 Prozent der Geldautomatensprengungen niederländisch-marokkanischen Banden aus dem Raum Utrecht und Amsterdam zugerechnet werden. Er berichtet darüber, warum und wie die Täter ausgerechnet so stark in Deutschland aktiv sind. Wie schwierig es ist, sie zu erwischen. Und was passiert, wenn doch mal einer verurteilt wird.

Nachahmungstäter

Außerdem warnt er, wie gefährlich ihre Taten tatsächlich sind. Und noch gefährlicher wird es für Nachahmungstäter, die meinen, ein hochexplosives Gemisch beherrschen zu können. Eine spannende, sehr aktuelle Folge des „True Crime Podcasts“.

Produziert wurde sie wie alle Folgen in den Studios der Produktionsfirma TVN, den Multimediaexperten der Madsack Mediengruppe. Und wo finden Sie die Podcasts? Natürlich auf www.neuepresse.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Amazon, Apple. Dort gibt es natürlich auch Folge 1 über den Mord an Annette Peus und die sechs Folgen der ersten Staffel.

