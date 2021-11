Hannover

Trotz des gegenwärtigen Infektionsgeschehens läuft die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ am 25. November aus. Sie diente als Rechtsbasis für weitgehende Corona-Einschränkungen, damit die Regierungen in Bund und Ländern bindende Verordnungen erlassen konnten.

Dieses Auslaufen führt jetzt dazu, dass virtuelle Gremiensitzungen bundesweit ab Donnerstag nicht mehr möglich sind. Zum ersten Mal gilt dies für den Rat der Stadt Hannover, der an diesem Tag ab 15 Uhr zusammenkommt – erstmals wieder in einer Präsenzsitzung.

Neue Regelung voraussichtlich erst ab Januar

Kurios: Am Dienstagvormittag hatte Ministerpräsident Stephan Weil bei der Bekanntgabe verschärfter Corona-Regeln für Niedersachsen geäußert, dass durch die Neuauflage des Kommunalverfassungsgesetzes eine Verlängerung der hybriden Sitzungsformen sicher kommen werde. Darüber hinaus bestehe über die Corona-Verordnung die Möglichkeit, die 3G-Regel anzuordnen.

Aber: Diese Änderung muss der Landtag erst noch beschließen, und das tut er voraussichtlich zwischen dem 13. und 16. Dezember. Bis zum Inkrafttreten der neuen Regelung dauert es wohl bis Januar 2022 – bis dahin müssen Sitzungen von Ausschüssen, Versammlungen und Räten wieder in Präsenz stattfinden. Landesweit.

Pirat Wolf: „Zutiefst verachtend und gesundheitsgefährdend“

„Die Landesregierung des Landes Niedersachsen spielt mit der Gesundheit von Kommunalpolitikern in den Gremien von Region und Stadt“, kritisiert Bruno Adam Wolf von den Piraten. Wolf ist Einzelvertreter sowohl im Rat der Stadt Hannover als auch in der Regionsversammlung. Ab dem 25. November würden Kommunalpolitiker gezwungen, alle Sitzungen und Veranstaltungen in Präsenz durchzuführen. „Dies ist eine unzumutbare Gefährdung unserer Gesundheit und der von vielen Verwaltungskräften, die unsere Ausschusssitzungen vorbereiten, begleiten und betreuen.“

In der Regionsversammlung ist die erste Präsenzsitzung ebenfalls am Donnerstag – ab 11 Uhr tagt ausgerechnet der Sozial- und Gesundheitsausschuss. „Viele von uns sind in höherem Alter und mit Vorerkrankungen“, sagt Adam Wolf. Die Situation habe sich seit vergangenen Jahr in ihrer Gefährlichkeit eher multipliziert, wenn man sich die Infektionszahlen anschaue. „Und die Boosterimpfungen kommen gerade erst langsam in Gang.“ Als Vorgeschädigte oder Betagte würden viele Ratsmitglieder künftig an der Ausübung ihrer demokratischen Rechte und ihrer Entscheidungsmöglichkeiten beraubt. „Das ist zutiefst verachtend und direkt gesundheitsgefährdend.“

Region hofft auf Sonderregelung vor Januar

Bruno Adam Wolf weiter: Man habe alle Mittel und Möglichkeiten für digitale Demokratie, und deshalb fordere er die Landesregierung auf, sofort gesetzliche Regelungen zu treffen, um die Möglichkeit unserer Mitwirkung wiederherzustellen. „Wenn wir bei der Entwicklung der Pandemie jetzt nicht zu Hause bleiben, wann dann?“ Eine Neuregelung im Januar sei viel zu spät.

„Wir hoffen auf eine Sonderregelung für hybride Sitzungen bis Januar und werden sie ab dem 25. November aber in Präsenz abhalten müssen, sollte vorher keine andere Regelung vorhanden sein“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Für Politiker wie für Besucher der Sitzungen gelte weiterhin die 3G-Bestimmung.

Von Andreas Voigt