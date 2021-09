Hannover

Das Corona-Infektionsgeschehen in der Region Hannover verstärkt sich weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Dienstag leicht auf 108, 4 – so viele Menschen pro 100.000 Einwohner haben sich binnen einer Woche regionsweit mit dem Virus angesteckt. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Am Montag hatte die Inzidenz bei 107,8 gelegen, vor einer Woche bei 99,9.

Die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten landesweit stieg am Dienstag ebenfalls weiter – auf jetzt 5,2 Prozent der Gesamtkapazität, nach 5,1 Prozent am Vortag. Damit ist der neue Warnstufen-Schwellenwert von fünf Prozent den zweiten Tag in Folge überschritten, weitere Schwellenwerte sind zehn Prozent und 20 Prozent.

2G-Regel in Gastronomie und im Sport nach dem 22. September

Bei der Belegung der Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten („Hospitalisierung“) liegt die Inzidenz aktuell bei 4,5 nach 4,4 am Montag. Das heißt: Im landesweiten Schnitt wurden in den vergangenen sieben Tagen statistisch gesehen 4,5 von 100.000 Einwohnern im Zusammenhang mit ihrer Corona-Infektion in einer Klinik behandelt. Ab einem Wert von sechs ist in Niedersachsen hier der erste Schwellenwert erreicht, weitere Schwellenwerte sind 9 und 12.

In Niedersachsen gibt es aktuell ein Corona-Warnstufensystem mit drei Kategorien. Das hat auch über den 22. September hinaus seine Gültigkeit, wenn dann eine überarbeitete Corona-Verordnung in Kraft tritt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Dienstag in seiner Regierungserklärung erläutert, dass künftig die 2G-Regel (getestet oder genesen) in der Gastronomie, Kultur, bei Veranstaltungen und im Sport angewendet werden könne. Im Gegenzug entfallen in diesen Bereichen Maskenpflicht und Abstandsregeln. Weitere wesentliche Änderung nach dem 22. September: Die Entwicklung der Krankenhaus-Einweisungen (“Hospitalisierungs-Inzidenz“) erhebt das Land nun zum wichtigsten Maßstab.

Vorerst keine Verschärfungen von Auflagen in der Region

Aktuell gilt aber noch folgende Regelung laut der Corona-Verordnung des Landes: Wenn in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt fünf Tage lang in Folge die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen den Wert 50 überschreitet, sind etwa Innengastronomie, Friseure oder Fitnessstudios in der Regel nur für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G) zugänglich. Das ist aktuell in der Region schon der Fall. Weiter ausschlaggebend sind die Zahl der Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern sowie die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten in Niedersachsen. Werden in mindestens zwei der drei Kategorien Schwellenwerte erreicht, können die Kommunen eine Warnstufe per Allgemeinverfügung feststellen.

Für die Region Hannover bedeutet das aktuelle Infektionsgeschehen: Sollten die Werte weiter steigen und weiterhin zwei der drei Schwellenwerte überschritten werden, erlässt die Region eine neue Allgemeinverfügung – das aber erst, wenn die Werte fünf Werktage in Folge überschritten werden, ab Tag sieben gilt dann diese Warnstufe. Am Dienstag war erst Tag zwei. Doch selbst wenn die Schwellenwerte weiter überschritten werden, ändert sich im Prinzip an den Auflagen nichts, denn:

Abstandsgebot von 1,5 Meter und Maske weiter gültig

Da die Inzidenz von 50 bereits überschritten ist, sind die wichtigsten Vorgaben der Warnstufe 1 schon seit längerem in Kraft: Getestet, genesen oder geimpft (3G-Regel) muss sein, wer den Innenbereich einer Gastronomie betritt, wer an Informations-, Kultur oder Sportveranstaltungen in Innenräumen teilnimmt, wer Schwimmbäder, Fitnessstudios oder Sporthallen zum Sporttreiben aufsucht und wer in einem Hotel übernachten möchte. Nach dem 22. September soll in diesen Bereichen dann die 2G-Regel gelten können.

Unabhängig von den Warnstufen und der Inzidenz gibt es noch einige Basisschutzmaßnahmen für alle, die in Warnstufe 1 dann leicht abgeändert gelten. Dazu gehören das Abstandsgebot von 1,5 Metern, das Tragen einer medizinischen Maske in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind, Hygienemaßnahmen wie Hände waschen und regelmäßiges Lüften.

Von Andreas Voigt