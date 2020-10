Corona-Entwarnung im Altenheim in Hannover: Nach dem Kontakt mit einem infizierten Arzt ist kein Bewohner des „Seniorendomizils Am Lönspark“ an Covid-19 erkrankt. Die Tests der neun Personen, die von dem erkrankten Mediziner untersucht worden haben, sind alle negativ. Am Donnerstag endet die Quarantäne für die Betroffenen.