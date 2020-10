Hannover

Tut die Stadt Hannover zu wenig, um Obdachlose vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen? Im Bauausschuss am Mittwoch musste sich die Verwaltung heftige Kritik gefallen lassen. Jan Goering, Geschäftsführer der Selbsthilfe für Wohnungslose (Sewo), warf der Stadt vor, dass diese einen Obdachlosen in einer ihrer Unterkünfte in einem Dreibettzimmer untergebracht habe, obwohl dieser Fieber hatte. „Es ist nicht geklärt, wie diese Menschen unter Hygienebedingungen durch den Winter kommen“, kritisierte Goering.

Aus seiner Sicht ließe sich das Problem einfach lösen. Goering forderte die Stadt auf, Hotelzimmer für die Obdachlosen anzumieten, damit sich diese keinem erhöhten Infektionsrisiko aussetzen müssen. „Es wäre möglich, aber es fehlt der Wille der Stadt, diese auch anzumieten“, sagte Goering. Und das obwohl das Jobcenter signalisiert habe, dass es die Kosten übernehmen werde.

Laut Pascal Tadjipour, der bei der Stadt für die Unterbringung zuständig ist, gibt es „ausreichend freie Plätze in Gemeinschaftsunterkünften“. Man wolle „keine weitere Säule der Unterbringung“ einführen. Zu Beginn der Pandemie habe man sich mit dem Gesundheitsamt der Region ausgetauscht. Dieses habe „an keiner Stelle Bedenken“ gegen das städtische Konzept der Unterbringung vorgetragen. Die Hygieneabstände könnten eingehalten werden.

Obdachlosenunterkünfte: Möbel rücken gegen Corona-Risiko

Jan Goering von der Sewo sieht das skeptisch. „Ich verstehe nicht, wie Hygieneabstände in einem Dreibettzimmer eingehalten werden können“. Laut Stadt wurde das unter anderem erreicht, indem die Möbel in den Unterkünften umgestellt wurden. Sollte tatsächlich ein an Fieber erkrankter Obdachloser in einem Dreibettzimmer untergebracht worden sein, sei das „sehr ungünstig“, räumte Tadjipour ein. Allerdings müsse das auch kommuniziert werden. Es sei „nicht leistbar“, Eingangskontrollen durchzuführen.

Sollten Symptome vorliegen, würden die betroffenen Personen „separiert“. Eine Einzel-Unterbringung in einem Hotel sei allerdings möglich, wenn das Gesundheitsamt der Region eine Quarantäne anordne.

Derzeit sind noch 28 Obdachlose im Naturfreundehaus untergebracht. Dieses müssen sie allerdings bis zum 15. Oktober räumen. Für ein Nachfolgeprojekt wird eine passende Immobilie gesucht. Damit wird es vor 2021 aber wohl nichts.

Von Christian Bohnenkamp