Das Coronavirus hat die Touristikbranche hart getroffen. Urlaub im Lockdown? Unmöglich. Vier Milliarden Euro Staatskredite hat alleine der hannoversche Reisegigant Tui zum Überleben bekommen. Mit Ende der Covid-Reisebeschränkungen starteten die Deutschen als Reiseweltmeister wieder voll durch. In Rekordzeit mussten Hotels aktiviert und der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden. Der Sommerurlaub verdichtete sich auf wenige Monate. Corona traf Tui-Tochter Robinson mitten in der Phase des Aufbruchs: Expansion, neue Markenwelt, Modernisierung der fast 30 Clubanlagen über den gesamten Globus verteilt. Und doch haben die Geschäftsführer Bernd Mäser und Tobias Neumann die Krise auch als Chance begriffen.

Herr Mäser, wie haben Sie nach dem Lockdown den Feriensommer-Sprint bei Robinson erlebt?

Alles kam sehr geballt. Es gab im Grunde nur eine Entscheidungszeit von sechs Wochen. Der Zeitraum für den Urlaub bis zum Schulstart war äußerst knapp bemessen. Wir mussten also die gesamte Kette aus dem Lockdown reaktivieren. Vom Taxifahrer vor Ort, dem Servicepersonal in den Clubs, die Airlines – der Aufwand war groß.

Tobias Neumann: Ein kleines Beispiel: Wegen Corona haben wir die Teilnehmerzahl in den Sportkursen halbieren müssen. Das bedeutet: Mehr Personal und deutlich mehr Reinigungsaufwand. Man muss dennoch sagen: Wir haben den Gästen einen Top-Urlaub ermöglicht.

Trauen Sie sich beim Blick auf die Buchungszahlen des Winters schon eine vorsichtige Bilanz zu?

Neumann: Mit der Bilanz der Verkäufe im Gesamtportfolio sind wir zufrieden – auch im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau. In einigen Zielgebieten haben wir im Sommer erst spät mit dem Betrieb anfangen können, hatten dort teilweise eine Saison von nur dreieinhalb Monaten. Natürlich müssen wir auf dem Weg zu einem normalen Sommer 2022 auch in der Wintersaison weiter flexibel bleiben.

Mäser: Wir brauchen uns insgesamt sicher nicht zu verstecken. Mit dem Sommer sind wir zufrieden, auch wenn das vergangene Jahr nicht einfach war.

Von Kapverden bis Thailand

Wie hat sich die Pandemie auf Ihre Unternehmungen im 50. Jubiläumsjahr und die Firmenkultur ausgewirkt?

Mäser: Der Fokus hat sich verschoben, wir haben uns absolut auf das Wesentliche konzentriert. Immer getrieben von der Frage: Wie gehen wir durch die Krise? Da blieb kaum Zeit für Themen links und rechts des Spektrums. Wie schaffen wir die Digitalisierung in den Clubs und bei uns selbst? Das hat zu Beginn geschmerzt. Später führte die Entwicklung dazu, dass die Mitarbeitenden nach anfänglicher Skepsis das Home Office zu schätzen gelernt haben. Unsere Arbeitsweisen wurden komplett durchgeschüttelt. In guten Zeiten schweift man gerne ab und leistet sich Dinge, die man nicht unbedingt braucht. Jetzt haben wir den Reset-Knopf gedrückt. Unser Drive ist größer und besser. Uns ist es gelungen, unsere Robinson-App neu zu gestalten, ohne aber den Kontakt zum Gast zu verändern. Die persönliche Ansprache ist zentral. Das verbindende Element ist die App, worüber beispielsweise Sportkurse oder Spa-Behandlungen gebucht werden können.

Neumann: Die App ist der permanente Begleiter der Gäste. Wir wollen die Gäste aber weiter in Gespräch und Austausch miteinander bringen. Der persönliche Kontakt lässt sich nicht ersetzen.

Klingt fast so, als hätte die Krise Robinson ein Stück weit stärker gemacht. Ihr Branchenverband DRV beklagt hingegen 70 Prozent Umsatzeinbußen. Wurden Sie auch so hart getroffen?

Neumann: Definitiv nicht. Wenn man sich das Gesamtjahr anschaut, sind wir natürlich nicht auf dem Vor-Corona-Niveau. Aber uns hat es bei Weitem nicht so heftig getroffen wie so viele in der Branche.

Mäser: Das liegt an unserem diversifizierten Angebot. Wir bieten Clubs von den Kapverden bis Thailand, die Malediven waren und sind unser Fernreise-Renner.

Neumann: Stimmt, dort konnten wir im Oktober 2020 den ersten Club wieder eröffnen und haben ihn auch nicht mehr schließen müssen. Ein guter Erfolg.

Mäser: Das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Die Marke zieht. Die Kunden wissen, was sie bekommen und fühlen sich bei uns sicher.

Neumann: Und wir profitieren davon, Teil eines großen Touristikkonzerns zu sein, gerade im Krisenmanagement. Die zentralen Entscheidungen wurden aus einer Hand getroffen.

Mäser: Als die ersten Bilder von offenen Anlagen über Social Media transportiert wurden, hat das gleich eine enorme Nachfrage bei den Kunden ausgelöst. Gerade in der Pandemie haben wir noch einmal verstärkt die Strahlkraft der Marke Robinson gespürt.

Neumann: Aus der Krise haben wir gelernt, uns noch intensiver zu entwickeln als zuvor. Es gibt Produktneuerungen, die durch Corona getrieben wurden: Innovative Sportangebote ohne Körperkontakt, neue Food-Angebote im Freien.

Also doch: die Krise als Chance.

Neumann: Zu sehen, wie viel Veränderungskraft in unserem Unternehmen steckt, das war wirklich gut. Wir haben immer gesagt: Wir werden die Krise überleben – so oder so. Die Zuversicht und Bereitschaft zur Veränderung unserer Mitarbeitenden hat mich beeindruckt.

Diese Menge an Clubs überall auf der Welt bedeutet zu Corona-Zeiten aber auch ganz eigene Herausforderungen an jeweiligen Standorten. Wie haben Sie hier den Überblick behalten?

Mäser: Wir hatten überall andere Sicherungsinstrumente für die Mitarbeitenden. In Deutschland und Österreich gab es das Kurzarbeitergeld, in einigen anderen Destinationen Vergleichbares oder wir haben andere gute Lösungen gefunden, je nachdem, was unsere Mitarbeitenden gebraucht haben. Alle Clubs für sich haben ihren Weg gefunden.

Neumann: Wir haben Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden. Viele arbeiten seit 20 Jahren und länger für Robinson.

Winter wird herausfordernd

Und mit Blick auf die Inzidenzzahlen und Lockdowns – wie geht es in diesem Jahr jetzt weiter?

Neumann: Der Winter wird herausfordernd, aber Urlaub wird natürlich trotzdem stattfinden. Viele Zielländer werden versuchen, Ruhe zu bewahren und differenziert vorzugehen. Gerade in den Tourismuszentren sind die Impfquoten hoch, dort ist man auf die Einnahmen durch Urlauber angewiesen.

Österreich hat den Lockdown bereits verhängt.

Mäser: Weihnachten und Silvester ist dort eine wichtige Zeit, und für Familien mit ungeimpften Kindern ist ein Aufenthalt in unserem Nachbarland derzeit schwierig. Das eröffnet aber auch Chancen für diejenigen, die trotzdem reisen dürfen und wollen. Wir hoffen auf schnelle Klarheit für alle.

Gibt es denn Ihrerseits Überlegungen, generell auf 2G oder 2G-plus umzustellen?

Neumann: Nein. Wir handhaben das im Konzern einheitlich und wollen niemanden ausschließen.

Mäser: Wir richten uns nach den in den Ländern geltenden Regeln. Auf die Malediven kommt man nur mit aktuellem PCR-Test, in Thailand gilt 2-G-Plus. Wir merken das am Buchungsverhalten: Die Gäste, die sich aktiv für die Impfung entscheiden, weil sie ihre Freiheiten zurückwollen, die fahren auch in den Urlaub.

Okay, blicken wir noch weiter nach vorn. Corona hat die Stärke von Robinson gezeigt. Bedeutet das zurück auf Wachstumskurs?

Mäser: Wir werden ganz sicher neue Dinge unternehmen und wachsen. In Deutschland und Österreich sind wir schon stark, wollen aber noch stärker werden. Das Thema Verjüngung des Portfolios treibt uns an: Einige Clubs sind teilweise sehr, sehr lang bei uns, 50 Jahre in der Spitze. Da stehen Renovierungen oben an. Auch möchten wir expandieren: Wir gucken verstärkt in Spanien, Italien, generell suchen wir ständig nach neuen Objekten. Wir wollen Robinson weiter nach vorne bringen.

Der Papagei ist das Wappentier, Sie haben die Optiken aufgefrischt, das digitale Angebot erweitert. Wie erwarten Sie die Robinson-Zukunft?

Neumann: Wir hatten den Marken-Neustart tatsächlich vor der Pandemie zu 99 Prozent fertig und mussten dann den Anker auf den letzten Zentimetern werfen. Wir hatten uns intensiv mit der Frage beschäftigt: Wofür stehen wir eigentlich und was macht uns einzigartig? Mit unserem Fokus auf „Share the Moment“ (dt: „Teile den Moment“) haben wir einen Zeitgeist getroffen. Die Sehnsucht, Momente gemeinsam zu erleben und zu teilen, ist durch Corona massiv gestiegen. Und wenn wir eines können, dann Menschen an tollen Orten für gute, gemeinsame Momente zusammenzubringen.

