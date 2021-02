Luftfahrt - Tristesse am Airport: So leer ist es am Flughafen Hannover in der Corona-Krise

Wenn die Pandemie für Stillstand am Boden sorgt, wird auch kaum noch geflogen. Am Flughafen Hannover ist es gespenstig still, auch wenn das Unternehmen bereit für das bisschen Betrieb sein muss. Die NP hat sich am Airport umgeschaut.