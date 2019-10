Hannover

Ein 20-jähriger Mann war am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Calenberger Neustadt unterwegs. Nach eigener Aussage ging er am Peter-Fechter-Ufer in Richtung Gustav-Bratke-Allee, als ihn drei Männer angriffen. Sie zerrten ihn auf eine Wiese, drückten ihn zu Boden und durchsuchten ihn.

Mit seinem Handy und seiner Geldbörse flüchtete das Trio in Richtung Glockseestraße. Der 20-Jährige verständigte die Polizei. Er blieb bei dem Überfall unverletzt.

Zu den drei Räubern ist bislang nur bekannt, dass sie dunkle Hautfarbe haben.

Daher werden Zeugen des Vorfalls dringend gebeten, Kontakt zur Polizeiinspektion West (0511 109-3920) aufzunehmen.

Von NP