Hannover

Seit Anfang September gibt es einen dritten Friseursalon von „Trio“ in Hannover: Die Macher Jochen Carls (55) und Frank Freyer (53) haben an der Ecke Osterstraße/Breite Straße nahe des Aegidientorplatze ihr kleines Imperium um eine Einheit aufgestockt

Nun beschäftigen die bekannten Haarprofis, die mit den Salons in Hildesheim und Hamburg nun fünf Geschäfte betreiben, rund 100 Mitarbeiter. Und das hängt auch mit Corona zusammen. Um die Zeit mit dem eingeschränkten bis ausgefallenen Geschäft zu überbrücken, waren laut Carls einige Mitarbeitende in die hauseigene Friseurschule „Trio Academy“ ausgelagert worden – denn deren Betrieb lag zumindest für Schulungen von externen Menschen der Branche ein Dreivierteljahr brach.

Die Fensterfront des dritten Salons von Trio in Hannover, Ecke Oster-/Breite Straße Quelle: Rainer Droese

„Das lief dort gut und so hat sich die Pandemie als Chance entpuppt“, sagt Carls. Das ganze habe man zunächst „vor allem gemacht, um langjährige Mitarbeiter im Unternehmen zu halten“. Und da die Akademie wieder gebraucht wird, musste ein neuer Standort her - „und so haben wir ein drittes Ladenlokal in Hannover aufgemacht“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht so eng wie früher

Den neuen Salon habe man dabei von der Innenausstattung bewusst etwas großzügiger, nicht so eng gestaltet, man habe Wert auf „mehr Offenheit und Gelassenheit“ gelegt – auch das sei eine Erkenntnis aus dem Pandemiegeschehen. Carls freut sich, dass er da vier frisch ausgebildete Friseurinnen und Friseure übernehmen konnte „gerade bei dem Fachkräftemangel“. „Und wir können so mit gutem Personal gesund wachsen.“

Trio-Chef Jochen Carls (links) mit Lars Meinecke und Michèle Mira Stoschek, die für ihn im neuen Salon arbeiten. Quelle: Rainer Droese

Preise werden steigen

Zu „Trio“ gehört neben der hauseigenen und für andere Friseure nutzbaren Akademie auch die „junge Schiene“ namens „Trionauten“ mit vier Salons in Hannover. Hier sammeln die von Trio ausgebildeten Nachwuchsleute ein bis zwei Jahre Erfahrung, bevor sie laut Carls eine weitere Prüfung absolvieren müssen, um in den Trio-Salons arbeiten zu dürfen. Dort zahlt man als Kunde auch deutlich weniger – noch günstiger geht es, wenn man sich für die Ausbildung an der Trio Academy zur Verfügung stellt. Da muss man allerdings etwa Zeit „mitbringen“ und darauf vertrauen, das den Azubis im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Ausbilder ihr Werk zur Zufriedenheit gelingt.

Die Preise für die Kunden habe man in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht erhöht, „weil wir doch irgendwie alle in einem Boot sitzen“, sagt der Friseurmeister. Doch das werde wohl „wegen steigender Kosten und der Inflation“ zum Ende des Jahres kommen.

Von Ralph Hübner