Hannover

Bis die Region Hannover die alten Tourismuszahlen von 2019 wieder bekommt, wird es wohl noch ein paar Jahre dauern. Aber mit Hilfe des zu Jahresbeginn installierten Tourismus- und Kongressbüros soll dieses Ziel so schnell wieder möglich erreicht werden. Über dieses Büros, das Stadt und Region Hannover für die nächsten zwei Jahre mit zusammen 400.000 Euro fördern und die Region dann alleine im dritten Jahr mit 300.000 Euro, will die zuständige Hannover Marketing und Tourimsus GmbH (HMTG) nun in den Vertrieb des Tourismusstandortes Hannover gehen, sobald dies nach Corona wieder möglich ist. „Die proaktive Vermarktung Hannovers war bisher nicht möglich. Sie ist aber notwendig, weil auch andere Städte das Thema Kongresse für sich entdeckt haben und bereits aktiv daran arbeiten“, sagte HMTG-Chef Hans Nolte am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss der Region.

Der Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Hannover ist laut einer Untersuchung des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr (dwif) beachtlich. Die touristischen Umsätze aus privaten und gewerblichen Übernachtungen sowie Tagesreisen betrug 2019 – also vor der Corona-Krise – gut 2,8 Milliarden Euro. Gastgewerbe und Einzelhandel teilten sich in etwa zur Hälfte die Umsätze. Auf Dienstleistungen wie dem Nahverkehr oder dem Taxigewerbe entfielen gut 600.000 Euro. Diese Zahlen hatte Ulf-Birger Franz vorgetragen, der Wirtschaftsdezernent der Region. „Es bleibt eine Menge Wertschöpfung aus dem Tourismus in der Region kleben.“ Deshalb müsse es das gemeinsame Ziel sein, zusammen mit der HMTG den Tourismus auch mit Hilfe des Büros wieder zu stärken, so Franz.

Kongressbüro muss als GmbH weitergeführt werden

Hans Nolte führte aus, dass sich die jährlich 800.000 Euro Zuschuss für den Tourismus allgemein durch Stadt und Region eher bescheiden ausnehmen würden, andere Städte wie Nürnberg mit 3,5 Millionen Euro oder Frankfurt mit 8,5 Millionen Euro hätten da ganz andere Möglichkeiten. „Deshalb sind die 400.000 Euro für das Kongressbüro auch so wichtig“. Denn: Die Zeit der großen Messen sei vorbei, es gebe in der Messebranche eine große Angst, gegenüber den Hybridveranstaltungen zu verlieren. Die Branche rechne etwa mit einem Rückgang von 25 Prozent bei Messen und Kongressen. „Die IAA Nutzfahrzeuge verliert nächstes Jahr einen Messetag, und der ist für den Standort Hannover wirtschaftlich nur schwer zu kompensieren“, so Hans Nolte weiter.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Man werde nun über das Büro in die proaktive Vermarktung des Kongress-Standortes Hannover gehen und potentielle Kunden ansprechen, in erster Linie Firmen und Verbände. Drei bis vier Mitarbeiter in Teilzeit seien aktuell mit Koordinierungsaufgaben beschäftigt und fragen etwa Kunden aus der Vor-Coronazeit ab, welche Veranstaltungsform für sie in Zukunft in Betracht kommt. „Danach richten wir dann unsere Angebote aus, damit wir startklar sind für die Zeit nach Corona.“ Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen müsse man das Kongressbüro spätestens in zwei Jahren als GmbH ausgliedern, kündigte Hans Nolte an.

Nolte: Touristischer Erfolg geht nur über Investitionen

Neben dem Kongressgeschäft müsse auch der Freizeittourimsus wieder angekurbelt werden, und hier sieht Hannovers Cheftouristiker gute Chancen, dass die Region mit dem Deister, dem Steinhuder Meer oder der Pferderegion aus seiner Nische kommen könne gegenüber dem Allgäu oder der Nordsee. „Wir können ein Gewinner aus der Pandemie sein, denn die Leute wollen wieder verstärkt in Deutschland Urlaub machen“, so Nolte weiter. Dazu müsse man aber auch bereit sein, mehr Geld für den Tourismus in die Hand zu nehmen. „Vieles, was wir hier haben oder entwickeln, bleibt regional verankert, weil das Geld nicht da ist, um es zu bewerben. Dazu braucht es Investitionen.“

Gerade im Umland fehle es aber auch an Infrastruktur. Auch hier müsse man ebenfalls bereits sein, zu investieren. „Wenn wir zum Beispiel den Deister weiter vermarkten wollen, dann fehlt es uns dort an einem Campingplatz. Camping ist bei den Touristen aber äußerst beliebt seit Jahren, was Corona noch verstärkt hat“, sagte der Chef der HMTG weiter. Eine große Rolle beim Wiedererstarken des Tourismus schreibt Hans Nolte auch Hannover Concerts zu. Der Konzertveranstalter sei vor Corona ein großer Treiber gewesen, wenn es darum ginge, am Wochenende für gute Hotelauslastungen in der Stadt zu sorgen. Zeitweise hätten die Konzert-Besucherzahlen sogar über denen von Hamburg gelegen, berichtete Ulf Birger Franz.

Von Andreas Voigt