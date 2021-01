Hannover

“ Hannover hat’s drauf“ – den Besucherzuspruch durch die Expo 2000 wollte die Tourismusförderung jener Jahre gerne mitnehmen und setzte mit dem flotten Werbespruch auf einen Imagewechsel der Stadt: Endgültig weg von der unscheinbaren Großstadt, hin zur angesagten Metropole, die soeben die erste Weltausstellung auf deutschem Boden ausgerichtet hatte.

Ausgedacht hatte sich den Spruch die 2001 gegründete Hannover Marketing GmbH (HMG). „ Hannover hat’s drauf“ war nur bedingt erfolgreich, nicht aber die Gesellschaft: 20 Jahre später gibt es sie als Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) immer noch. Und die Gesellschaft schaffte es, die Übernachtungszahlen in Hannover seit 2008 kontinuierlich über Expo-Niveau zu hieven – bis 2019 auf etwa 4,2 Millionen für Stadt und Umland. Dann kam im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie, und der Tourismus brach auch in Hannover völlig ein.

Auch die Wirtschaft profitiert vom Tourismus

Wie’s weitergeht, sei aktuell schwer einzuschätzen, sagt Walter Richter, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses in der Regionsversammlung. Die HMTG sei für ihn aber ein Erfolgsmodell, da sie es geschafft habe, Hannover als Tourimusstandort weithin sichtbar zu machen. „Wir liegen weder an der Nord- noch Ostsee, noch haben wir die Alpen. Trotzdem haben wir es geschafft, dass Skandinavier und Holländer bei uns Zwischenstation machen.“ Auch für die Wirtschaft sei die Arbeit der HMTG wertvoll. „Wenn wir uns als lebenswerte Region mit hohem Freizeitwert darstellen, fördert das die Ansiedlung von Unternehmen“, sagt Richter.

HMTG-Chef Hans Nolte Quelle: Archiv

Seit 2002 ist Hans Nolte verantwortlich für die HMTG und damit Hannovers Cheftouristiker und -Vermarkter in einem. „Sichtbar geworden sind wir durch eine Vielzahl von Veranstaltungen und Marketingaktivitäten in Deutschland und im Ausland“, sagt er. Als Beispiel nennt er die Vermarktung der Herrenhäuser Gärten auch als Veranstaltungsort (Start 2003 mit Shakespeares Sommernachtstraum), den Opernball mit Motto-Abenden ab 2005, die Übernachtungs-Erlebnispakete ab 2007, der Internationale Feuerwerkswettbewerb. Dazu kam 2004 die Gründung von hannover.de als Internet GmbH – das digitale Schaufenster in die Welt für Stadt und Region Hannover. Und nicht zuletzt der Wirtschaftstourismus. Messen und Kongresse bilden seit jeher das wichtigste Standbein im Hannover-Tourismus: seit 2006 gibt es das Kongressbüro, seit 2009 macht die HMTG die Zimmervermittlung für die Messe AG.

Nach der Pandemie: „Dürfen die HMTG nicht alleine lassen“

Jedes Jahr (leicht) steigende Übernachtungszahlen bis zur Pandemie – der Erfolg der HMTG liegt für Jens Seidel, dem CDU-Fraktionschef im Rat der Stadt Hannover, auch darin begründet, dass sie durch die privaten Gesellschafter, die aus der regionalen Wirtschaft kommen, breit aufgestellt ist. „Das fördert die Marke Hannover, da jeder Interesse hat, dass es funktioniert.“ Und nach der Corona-Krise? Wie kann die Marketinggesellschaft den Tourismus wieder ankurbeln? Jens Seidel sagt, dass die Kommunalpolitik das Thema Tourismus stark ins Visier nehmen und die HMTG unterstützen müsse. „Vom Tourismus profitieren viele, die Hoteliers, die Gastronomen, der Einzelhandel. Wir dürfen die HMTG nicht alleine lassen“, so Jens Seidel.

Er geht davon aus, dass nach dem Ende der Corona-Krise alle Städte versuchen werden, den Tourismus zu sich zu locken. „Das wird ein brutaler Kampf werden, und deshalb braucht die Gesellschaft in Zukunft mehr Unterstützung aus Politik und Verwaltung.“ Eine Einschätzung, die Walter Richter teilt: „Weltweit ist Hannover nicht die wichtigste Tourismusregion. Aber der Tourismus ist ein Zusatzangebot, von dem vor allem Hotellerie, Gastronomie und auch Wirtschaftsunternehmen profitieren. Wir müssen alle dazu beitragen, dass das wieder funktioniert.“ Ein großes und wohl längeres Vorhaben. Hans Nolte sagt, fast alle aufgebauten Strukturen innerhalb der Gesellschaft seien durch die Pandemie weggebrochen. „Wir beginnen im Prinzip wieder beim Status von 2008, als wir aus der HMG die HMTG wurden.“

Tourismus : Nicht mehr nur auf die Messen verlassen

Neustart im Tourismus nach der Pandemie – einen Baustein dafür hatte die Regionspolitik kurz vor Weihnachten aufgesetzt: Die HMTG bekommt ein über drei Jahre finanziertes Tourimusbüro, das Hannovers Aktivitäten bei Tagungen und Veranstaltungen bündeln soll. Seine Hauptaufgabe: Kongresse, Veranstaltungen und Events in die Region Hannover holen, von denen die Gastronomie und Hotellerie, aber auch das Veranstaltungsgewerbe und der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga profitieren. Über drei Jahre soll dieses Büro zusammen 300.000 Euro Anschubfinanzierung bekommen. „Wir haben ein dickes Brett zu bohren nach Corona“, sagt Walter Richter.

Das ist die HMTG Die 2001 von der Stadt Hannover und hannoverschen Firmen gemeinsam gegründete Hannover Marketing Gesellschaft (HMG) ist als Public-Private-Partnership aufgebaut, also als Kooperation von öffentlicher Hand und privater Wirtschaft. Die Landeshauptstadt und Region Hannover, die seit 2007 dabei ist, halten je 25 Prozent und die hannoverschen Firmen 50 Prozent der Gesellschaftsanteile. Aufgabe ist es, die Region Hannover als Wirtschafts-, als Lebens- und Erholungsstandort, als Raum für Kultur-und Sportveranstaltungen und als Wissenschaftsstandort zu vermarkten. Im Juni 2008 wurde die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) gegründet, als 100prozentige Tochtergesellschaft kam 2011 die Hannover Veranstaltungs GmbH ( HVG) hinzu. Sie kümmert sich um die Durchführung verschiedener Veranstaltungen wie Maschseefest, Feuerwerkswettbewerb, Flohmarkt, Stadtrundfahrten und die Auffahrten auf die Kuppel des Neuen Rathauses. Der Etat für Marketing und Tourismus beläuft sich auf fünf Millionen Euro inklusive einer HMTG-Eigenerwirtschaftung in Höhe von 1,2 Millionen Euro jährlich. Zu den privaten Gesellschaftern (Firmen), die die Hälfte der HMTG-Anteile halten, gehören: die Messe AG, der Hotel-und Gaststättenverband Dehoga, Enercity, der Erlebnis Zoo, die City-Gemeinschaft, Gilde Brauerei, Flufhafen Hannover, Hannover Concerts, Hannoversche Leben, Hannoversche Volksbank, Heise Gruppe, Hensoldt, Kirchner & Partner, Lagacy Technologies, Norddeutsche Wirtschaftsholding, Privatbrauerei Herrenhausen, Madsack Mediengruppe, Rossmann, Schlütersche Verlagsgesellschaft, Sparkassse Hannover, hanova, VGH, X-City Marketing.

Einig sind sich Walter Richter, Jens Seidel und Hans Nolte darin, dass sich der Hannover Tourismus auf die Messen aber alleine wird nicht mehr verlassen können, Stichwort hybride Veranstaltungen wie die Hannover Messe 2021. „Wir müssen weg von den Messe-Monostrukturen, hin zu Kongressen und zur Garten – und Bildungsstruktur“, sagt Hans Nolte. Was er meint, können sich Hannover-Interessierte seit einiger Zeit schon im Internet anschauen: dort gibt es dreidimensionale, virtuelle Ausflugstipps am heimischen PC zu betrachten. „Die machen Lust auf Live-Erlebnisse, da ist Hannover schon richtig gut unterwegs“, sagt Hannovers CDU-Chef Jens Seidel.

Von Andreas Voigt