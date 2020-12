Hannover

Großer Erfolg für Tosari Udayana (19): Am Sonntag hat er den Sprung ins Finale von „ The Voice of Germany“ geschafft. Mit 55,6 Prozent der Zuschauerstimmen setzte er sich gegen Konkurrent Sion Jung (17) aus dem Team von Mark Forster (37) durch.

Mit „It’s Gonna Be Me“ war das hannoversche Talent Tosi, wie er von allen genannt wird, gestartet, hatte dem 15 Jahre alten NSYNC-Hit „neues Leben gegeben“, fand Rea Garvey (47). Und wegweisend war der Titel auch noch: It’s Gonna Be Me, ich werd’s sein, nun ist er’s wirklich. Kommenden Sonntag singt Tosi von 20.15 Uhr an im The-Voice-Finale auf Sat 1. „Krass“, lobte Mark Forster seinen Kandidaten. „Du schaltest jedes Mal noch einen Gang höher.“

Mark nennt Tosi „Eure Majestät“

Und Neues hatte der Popstar auch noch über sein Talent gelernt: Für den Einspielfilm hatte das Kamerateam Tosi daheim besucht und herausgefunden, dass der Kandidat der Urenkel des letzten balinesischen Königs ist. „Eure Majestät“, nannte Mark Forster den Nachwuchssänger daraufhin im Scherz, „bisher war mir das nicht bekannt, mein Prinz, danke, dass Sie uns beehrt haben.“ Nächste Woche wieder.

Und das werden Tosis Gegner sein: Oliver Henrich (38; Team Stefanie Kloß & Yvonne Catterfeld), das Duo Mael & Jonas (24 & 19; Team Nico Santos), Alessandro Pola (30; Team Michael Schulte) und Paula Dalla Corte (19; Team Samu Haber & Rea Garvey).

Von vek