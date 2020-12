Hannover

Im 21. Jahr nach der Expo 2000 wird eine nach Ende der Weltausstellung verbliebene markante Leerfläche bebaut: Die hannoversche Delta Bau AG erstellt direkt neben der Stadtbahnhaltestelle Messe Ost einen fünfgeschossigen Büro- und Verwaltungsbau.

In das „ Torhaus Expopark“ benannte Bauvorhaben (weil es im Eingangsbereich des damaligen Ausstellungsgeländes errichtet wird) investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben etwa 40 Millionen Euro. Baustart soll noch in diesem Monat sein sein, Fertigstellung im zweiten Quartal 2022.

Anzeige

Mehr als 900 Fenster

Entworfen hat das Gebäude das Architekturbüro BKSP. Von dort heißt es, man sei „stolz darauf, eine spannende, abwechslungsreiche Architektur“ geschaffen zu haben, zu der ein begrünter Innenhof gehöre und mehr als 900 Fenster. Das Gebäude an der Mailänder Straße soll komplett barrierefrei werden und könnte bei voller Nutzung der 9500 Quadratmeter Fläche Raum für „über 500 Arbeitsplätze“ bieten. Das geplante Haus soll eine Seitenlänge von etwa 63 Metern haben und etwa 114 Autostellplätze bieten, einen Teil davon in einer Tiefgarage. Im Nachbargebäude residieren die NILEG sowie das Telekommunikationsunternehmen HTP und die Landesschulbehörde.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Randgebiet von Hannover

Laut Delta Bau-Vorstandsmitglied Dirk Streicher habe man das Grundstück bereits vor ein paar Jahren erworben: „Wenn man in der Stadt nicht mehr wachsen kann, dann geht man an die Ränder.“ Und dort neben dem Messegelände gebe es eine hervorragende Verkehrsanbindung (etwa durch Stadtbahn, Schnellwege, Autobahn) – zudem entsteht nebenan eine neue Wohnsiedlung, genannt Kronsrode, mit etwa 3500 Wohneinheiten, aktuell das größte zusammenhängende Wohnbauprojekt in Niedersachsen.

Lesen Sie auch

Ankermieter gefunden

Ein „Ankermieter“ wurde laut Delta-Bau auch schon gefunden: Cochlear, Weltmarktführer für Hörimplantate, bislang an der Karl-Wiechert-Allee ansässig, hat einen langfristigen Mietvertrag über 3750 Quadratmeter unterzeichnet. Für die restlichen verfügbare Fläche werde eine Miete von 15 Euro je Quadratmeter gefordert, dass sei angesichts der Gebäudeausstattung angemessen.

Von Ralph Hübner