Unbekannte haben vom Gelände des Zementwerkes im Lohweg im Stadtteil Misburg etwa 100 Meter Kupferstarkstromkabel entwendet. Was die Täter offenbar nicht geahnt haben: Die Leitung, die an einen Schaufelradbagger in der Mergelgrube angeschlossen war, Stand unter Spannung. Deshalb geht die Polizei von einer erheblichen Verletzung einer der Täter aus. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Misburg zu melden.

Nach Mitteilungen der Polizei waren die Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche auf das Gelände des Zementwerkes gelangt. In der Stromversorgung eines Schaufelradbaggers sei es gegen Mitternacht zu einem Kurzschluss gekommen, so die Polizei weiter. Ermittler konnten am Freitag dann nachvollziehen, dass die Täter ein Zufahrtstor im nördlichen Bereich der Grube aufbrachen und mit einem Fahrzeug auf das Gelände gefahren sind.

Mehrwöchiger Produktionsausfall – Schadenshöhe noch unklar

Die Polizei hofft nun auf Hinweise zur Tat, insbesondere auf eventuell verletzte oder vielleicht sogar verstorbene Personen durch den Starkstrom. Ebenso erhofft sie sich Angaben zu möglichen Vertriebswegen des Diebesguts, die seit dem 18. Juni in kleineren Mengen zum Verkauf angeboten worden seien.

Die Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht einschätzen, durch den Diebstahl ist mit einem mehrwöchigen Produktionsausfall zu rechnen. Zeugen, die Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich beim Misburger Polizeikommissariat unter der Telefon 0511 109 35 15 zu melden.

