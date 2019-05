HANNOVER

Über die Ursache, die zum Tod einer 93 Jahre alten Frau aus der Südstadt geführt hat, herrscht weiter Rätselraten. Zwar sei die Frau am Sonntagabend obduziert worden, ein abschließendes Ergebnis stehe aber noch aus, so die Polizei am Montag. Wie berichtet, war die 93-Jährige am Sonntagmorgen tot in ihrer Wohnung in der Kestnerstraße gefunden worden. Ein Fremdverschulden schließen Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht aus.

Ermittlungsgruppe prüft ähnliche Falle in Hannover

Gefunden hatte die Seniorin die 61 Jahre alte Nichte gegen 11 Uhr am Sonntag in der Küche. Stutzig machte die Ermittler die Situation, in der die Leiche gefunden wurde, ohne nähere Angaben darüber zu machen. Am Sonntag wurden bereits Spurensicherung und Gerichtsmedizin zum Fundort gerufen. Zudem hatte die Polizei die Nichte und Bewohner des Mehrfamilienhauses befragt. Die Polizei prüft außerdem mögliche Zusammenhänge mit anderen Fällen, bei denen ältere Menschen zu Tode kamen. Im November 2016 und Mai 2017 waren in Hainholz und Stöcken drei Senioren überfallen worden, zwei von ihnen starben, eine Frau lag längere Zeit im Koma und lebt jetzt ein einem Pflegeheim. Seit August 2018 gibt es die Ermittlungsgruppe „Kranich“.

Von Andreas Voigt