Hannover

Nach dem Notruf gegen 9.10 Uhr hatte die Feuerwehr zwei Löschzüge in die Ricklinger Straße in Linden geschickt, weil Anrufer dichte Rauchwolken aus einem Dachfenster kommen sahen. Vor Ort stellten die Retter fest, dass die Lage doch nicht so dramatisch war: In einer Dachwohnung hatte ein Toaster Feuer gefangen. Der Mieter (58) öffnete nach intensivem Klopfen durch die Feuerwehrleute selbst die Tür und konnte in Sicherheit gebracht werden.

In der Küche hatten ein Toaster sowie eine Mehrfachsteckdose gebrannt, die Flammen waren jedoch vor dem Eintreffen der Feuerwehr schon selbst erloschen.

Der Mieter erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde vom Notarzt versorgt.

Von NP