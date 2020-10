Hannover

Vor dem Hintergrund weiterer coronabedingter Einschränkungen muss auch das gewohnte Feiern von Halloween überdacht werden. Zwar gelten die neuen, deutschlandweiten Corona-Beschränkungen erst ab Montag (2. November), es sollte aber verhindert werden, dass Halloween zu einem sogenannten Spreading-Event wird – einer Situation, bei der sich viele Menschen mit dem Coronavirus anstecken.

In schaurigen Kostümen bei Nachbarn zu klingeln, ist in diesem Jahr schlichtweg nicht ratsam. Der dringende Appell des niedersächsischen Gesundheitsministeriums: Wegen der steigenden Infektionszahlen, den Gang durch die Nachbarschaft ausfallen zu lassen. Klingeln nacheinander zu drücken, im Süßigkeitentopf zu wühlen, auf viele Menschen zu treffen – all das erhöht schließlich das Infektionsrisiko.

Anzeige

Sollten Halloween-Fans ihre Jagd auf Süßigkeiten nicht ausfallen lassen wollen, so gilt genau auf Corona-Vorgaben zu achten, rät die Polizei. Unbedingt sollten der Abstand von 1,5 Metern eingehalten und der Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

So sollten Nachbarn reagieren

Jedoch muss eingeplant werden, dass die Nachbarn gar nicht erst die Türen öffnen – und das ist im Sinne des Infektionsschutzes auch das richtige Verhalten. Verschlossene Türen müssen Gruselfans demnach akzeptieren.

„Saures“ muss leere, spaßig gemeinte Drohung bleiben

Die üblichen Streiche, die gespielt werden, wenn eine Tür nicht geöffnet wird, sind in diesem Jahr erst recht keine gute Idee. „Aus einem harmlosen Streich, kann schnell eine unbeabsichtigte Sachbeschädigung werden“, warnt die Polizei. Auch in diesem Jahr muss das „Saure“ also eine leere, spaßig gemeinte Drohung bleiben.

Gruselfans können sich Alternativen überlegen

Grusel- und Kostümfans können sich etwas einfallen lassen, um in diesem Jahr nicht auf Halloween zu verzichten. Denn: Auch ohne das Klingeln bei Nachbarn, lässt sich Halloween feiern. Eltern können beispielsweise Süßigkeiten in der Nachbarschaft, etwa auf Spielplätzen, verstecken und verkleidet mit ihren Kindern danach suchen. So lassen sich Kontakte mit Fremden vermeiden und das Infektionsrisiko wird nicht erhöht.

Lesen Sie auch: So gelingt das Schnitzen einer Kürbisfratze

Zu beachten gilt, dass der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit sich auf Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen beschränken sollte. Diese Maßnahme gilt offiziell zwar erst ab Montag, schon jetzt sollte aber von Treffen mit vielen Menschen abgesehen werden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Kostüme, Deko, Gruselfilme: Halloweenfeier im Familienkreis

Gefeiert werden kann Halloween ansonsten auch zu Hause – mit gruseliger Dekoration, Kostümen und Gruselfilmen. TV- und Streaming-Highlights haben die Medienpädagogen von Flimmo zusammengetragen. Wichtig ist bei Halloweenfeiern oder Gruselfilmabenden zu Hause ebenso, dass die Zahl der Kontakte möglichst gering gehalten werden sollte. Auch daheim sollte somit möglichst im kleinen Familienkreis Halloween gefeiert werden.

Ein paar wenige öffentliche Halloween-Events gibt es

Ein paar öffentliche Halloween-Feiern sind derzeit noch unter strengen Auflagen geplant (Stand: 28.10.2020):

Von Sophie Peschke