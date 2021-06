Minimalistisches Wohnen liegt im Trend. Nach den ersten Tiny-Houses der städtischen Wohnungsgesellschaft gab es eine riesige Nachfrage. Ihre Installation in Linden hat jetzt begonnen. Die Mini-Häuser haben viel zu bieten. Doch der Quadratmeter-Preis ist happig.

Minimalistisch wohnen - Tiny-Houses der Hanova sind in Linden gelandet

